WTA Toronto: il programma del day 4

Si giocano tutti gli ottavi di finale del WTA Premier 5. Programma ricchissimo. In campo le prime sei teste di serie, Muguruza (4) e Kerber (3) chiudono su Centrale e Grandstand

Programma da leccarsi i baffi a Toronto, con in campo tutte (o quasi) le giocatrici più attese alla vigilia del torneo (manca solo Petra Kvitova, sconfitta ieri da Sloane Stephens). Ci saranno sei delle prime otto teste di serie: Pliskova (1), Halep (2), Kerber (3), Muguruza (4), Svitolina (5) e Wozniacki (6). Eliminate ieri la n.7 Konta (battuta da Makarova) e la n.8 Kuznetsova (sconfitta da Bellis). Sul Centre Court aprono il programma alle 17 italiane la numero 1 del mondo Karolina Pliskova e la qualificata Naomi Osaka (primo confronto fra le due). Non prima delle 19 italiane la 17esima sfida in carriera fra Wozniacki e Radwanska (dieci le vittorie di Caro, sei quelle di Aga). A seguire sarà la volta di Simona Halep, opposta a Barbora Strycova (per la ceca una sola vittoria a fronte di tre sconfitte). Sessione serale con gli incontri di Venus e Muguruza. Williams sfiderà (non prima della una italiana) la testa di serie numero 5 Elina Svitolina (un solo precedente giocato nel 2015 a Roma e vinto dalla statunitense). A seguire Garbine chiuderà il programma sfidando la qualificata Ashleigh Barty. La 21enne australiana ha vinto l’unico precedente giocato quest’anno sull’erba di Eastbourne. Sul Grandstand apertura dedicata alla giovane CiCi Bellis e Caroline Garcia (non prima delle 17 italiane, nessun precedente tra le due). A seguire Safarova-Makarova (3-1 i precedenti in favore di Lucie). Chiuderà il programma (non prima delle 23 italiane) Angelique Kerber. La ex numero 1 del mondo sarà opposta a Sloane Stephens che ha vinto due dei tre precedenti confronti diretti.

Centre Court

Non prima delle 11 (17 italiane)

[1] Ka. Pliskova vs [Q] N. Osaka

Non prima delle 13 (19 italiane)

[6] C. Wozniacki vs [10] A. Radwanska

A seguire

[2] S. Halep vs B. Strycova

Non prima delle 19 (01 italiana)

[5] E. Svitolina vs [9] V. Williams

A seguire

[4] G. Muguruza vs [Q] A. Barty

Grandstand

Non prima delle 11 (17 italiane)

C. Bellis vs C. Garcia

Non prima delle 12 (18 italiane)

L. Safarova vs E. Makarova

Non prima delle 17 (23 italiane)

[3] A. Kerber vs S. Stephens