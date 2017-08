WTA Toronto: Pliskova avanza per ritiro, super Wozniacki

La nuova N.1 costretta al terzo set dalla giapponese Osaka che poi si ritira per un problema muscolare. Dominante prestazione della danese che lascia 4 giochi a Agnieszka Radwanska. Le due si sfideranno ai quarti

[1] Ka. Pliskova b. [Q] N. Osaka 6-2 6-7(4) 1-0 rit. (Riccardo Sozzi)

La n.1 del mondo Karolina Pliskova vince il suo match di terzo turno grazie al ritiro della sua avversaria Naomi Osaka. La giovane tennista giapponese, n.50 Wta, è stata vittima di un fastidioso dolore al fondoschiena che non le ha permesso di continuare nonostante la buona partita che stava giocando contro la tennista ceca.

La partita inizia molto bene per Pliskova, che sfrutta una Osaka inizialmente schiacciata dalla pressione. Troppi i suoi errori dalla linea di fondo, falloso il suo servizio con una percentuale di prime che stenta a decollare. Pliskova non è che faccia granché, le intuizioni geniali che provengono dal suo lato di campo si contano sulle dita di una mano, ma è sufficiente tenere un alto ritmo nello scambio per ottenere presto il punto, aiutata in questo anche dalle ottime percentuali al servizio. Un recupero su palla corta finito lungo consegna a Pliskova il primo set dopo poco più di trenta minuti.

Il secondo parziale segue lo stesso filone tattico del primo, ma va registrata la notevole progressione di Osaka. La giapponese comincia a trovare soluzioni sempre più interessanti, cui fanno seguito spesso dei vincenti. Un piccolo calo di Pliskova e la partita raggiunge il perfetto equilibrio, con entrambe le giocatrici che si affrontano a viso aperto lasciando vedere anche un buon livello di tennis, che agli spettatori era mancato terribilmente nel primo parziale. Naturale la deriva del tie-break. Osaka lo gioca in maniera praticamente perfetta, e lo fa suo con una prima vincente.

La partita però non continua come tutti si aspettano, Osaka infatti ad inizio terzo set sente un fastidioso dolore al fondoschiena che la penalizza non poco al servizio, che infatti perde subito ad inizio set. Nonostante il MTO Osaka non sembra in grado di continuare, e anche per paura di peggiorare la situazione opta per il ritiro, cosa peraltro consigliata dal suo stesso coach.

Karolina Pliskova ai quarti affronterà Caroline Wozniacki, con la quale è sotto 4-2 nei precedenti (4-1 sul cemento).

[6] C. Wozniacki b. [10] A. Radwanska 6-3 6-1 (Bruno Apicella)

Caroline Wozniacki batte per l’undicesima volta in carriera Agnieszka Radwanska e accede ai quarti di finale del WTA Premier Five di Toronto dove affronterà la numero 1 del mondo Karolina Pliskova. È stata una prova molto convincente quella dell’attuale numero 6 del ranking WTA che ha dominato la polacca (n.10 WTA) apparsa poco lucida e molto fallosa. Quello di oggi è stato il diciassettesimo confronto tra Radwanska e Wozniacki: Caroline, adesso, conduce per 11 vittorie a 6. Radwanska non è riuscita ancora a dare una svolta ad una stagione avara di vittorie importanti e caratterizzata da molte delusioni sul campo. È stata Aga, ad inizio match, a portarsi sul 2 a 1 e servizio approfittando anche di alcuni errori insoliti da parte della danese. Persa la battuta, l’ex numero 1 del mondo, ha alzato il livello del suo tennis: è stato il dritto, da sempre il suo colpo più incerto, a dimostrarsi molto solido e a dare tanti punti a Wozniacki. Caroline ha piazzato bene i piedi dentro al campo, comandato gli scambi e, soprattutto, in diverse occasioni, ha chiuso i colpi scendendo a rete. Questo le ha permesso di salire subito sul 5 a 3 e servire per il primo parziale. Aga nei primi due punti del game di rispsota ha provato a portarsi avanti ma, ancora una volta, Wozniacki è salita in cattedra con il dritto e ha portato a casa il set per 6 a 3.

Nonostante i primi due game del secondo set siano stati molto lottati, è Wozniacki (che ha annullato nel secondo game una delle quattro palle con un bellissimo lov in controbalzo chiuso al termine di un scambio lottato) a portarsi avanti sul 3 a 0. L’attuale numero 6 del mondo ha preso il largo, non sbagliando più un colpo, giocando sempre in avanzamento e approfittando di una Radwanska sempre meno lucida nello scambio. Aga non è riuscita a fare la differenza al servizio: poche le prime palle in campo e soprattutto il suo tennis non ha fatto male a Caroline che sul 5 a 0 ha servito per chiudere il set. Radwanska ha annullato 3 match point ma la danese ha chiuso nel game di risposta con un dritto incrociato vincente. Per Caroline, adesso, la sfida con Pliskova: la danese guida nei precedenti per 4 vittorie a 2. Le due sconfitte sono arrivate quest’anno a Doha e ad Eastbourne: due delle cinque finali perse dalla danese.

(in aggiornamento)

Risultati:

C. Garcia b. C. Bellis 6-4 6-2

[1] Ka. Pliskova vs [Q] N. Osaka 6-2 6-7(4) 1-0 rit.

[6] C. Wozniacki b. [10] A. Radwanska 6-3 6-1

L. Safarova b. E. Makarova 6-3 6-7(3) 6-2

[2] S. Halep vs B. Strycova

[3] A. Kerber vs S. Stephens

[5] E. Svitolina vs [9] V. Williams

[4] G. Muguruza vs [Q] A. Barty