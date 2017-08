Zverev, 49 colpi per annullare match point

Quella tra Zverev e Gasquet è stata una delle partite più emozionanti della stagione. Due ore e mezza di gioco nelle quali il tedesco ha dovuto annullare 3 match point (dopo averne avuti lui stesso tre nel secondo set) al suo antagonista francese Richard Gasquet. Il terzo è stato il più spettacolare: ben 49 colpi per scardinare la difesa del suo avversario e portare successivamente la partita al tiebreak vinto poi per sette punti a tre.

Ecco il video:

Match point down. Cue a mammoth 49-shot rally to stay in the match. Bravo, Sascha Zverev 👏 #CoupeRogers pic.twitter.com/7ZQWaoF5Zy

E una piccola “chicca”. Sascha rivive e commenta questo straordinario punto:

Who better to relive that stunning 49-shot match point save than the man himself, fresh off the court. Over to you, Sascha Zverev… pic.twitter.com/PpB9oyYoBw

