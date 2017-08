ATP Montreal: Federer si diverte, in semifinale trova Haase

Lo svizzero gioca in scioltezza contro Roberto Bautista Agut e chiude in poco più di un'ora. L'olandese rimonta un set a Schwartzman e ottiene il risultato più prestigioso della carriera

[2] R. Federer b. [12] R. Bautista Agut 6-4 6-4 (da Montreal, Luca Baldissera)

R. Haase b. D. Schwartzman 4-6 6-3 6-3 (da Montreal, Gabriele Ferrara)

Robin Haase vince in rimonta contro Diego Schwartzman – mai in grado di batterlo in cinque sfide – e si qualifica per la prima semifinali di un Masters 1000 della carriera. Ottimo match per Robin, bravo a far pesare tutta la differenza che c’è tra i due in relazione al servizio. Domani avrà la mission impossible contro Federer, che ha vinto in tre set l’unico precedente in Davis nel 2012.

L’incontro inizia con Schwartzman che, soprattutto nei suoi turni di battuta, cerca di far muovere Haase da una parte all’altra del campo. L’olandese va in difficoltà nel sesto gioco, quando un doppio fallo e uno splendido recupero sotto rete da parte dell’argentino regalano a quest’ultimo tre palle break: basta la prima, perché Haase sbaglia un rovescio lungolinea. Il sudamericano concede una piccola occasione nel gioco successivo, con il giocatore nato a L’Aia che si riporta subito in scia grazie a due smash sbagliati dall’argentino. Sul 5-4 Schwartzman, Haase chiama a rete l’avversario senza successo, mette in rete un drop shot e concede due set point consecutivi: il primo lo annulla con un ace esterno, ma sul secondo Diego è bravissimo a prendere campo con la risposta e a chiudere con il dritto: 6-4 per lui in 35 minuti.

Nel secondo il numero 36 del mondo inizia a perdere la misura dei propri colpi, specialmente con il rovescio, e nel terzo gioco si fa rimontare da 40-15, perdendo il servizio anche due game più tardi. L’argentino prova a scuotersi e con un bel rovescio incrociato e un errore di dritto dell’avversario si riprende uno dei due break di svantaggio, ma continua a sbagliare molto e a non trovare il giusto timing con la palla. Robin si guadagna subito altre cinque occasioni di togliere la battuta al rivale, ma non le sfrutta. Il giocatore nato a Buenos Aires adesso sembra aver ritrovato fiducia e brillantezza, un gratuito di dritto di Haase e uno splendido rovescio lungolinea di Schwartzman portano quest’ultimo alla palla del 4 pari, ma due accelerazioni si stampano sul nastro e l’olandese riesce ad allungare sul 5-3, chiudendo poi la questione subito dopo, anche grazie a un paio di sortite a rete del sudamericano che non ottengono l’effetto sperato: 6-3.





Schwartzman non riesce più a tenere il servizio senza avere problemi e cede la battuta all’inizio del set decisivo – splendido il lob di rovescio di Haase sul break point – mentre il numero 52 del mondo ottiene tantissimo dal proprio colpo di inizio gioco (chiuderà con l’84% di punti vinti con la prima), che gli consente anche di prendere campo e chiudere in avanzamento. Diego però non ci sta e con con due ottimi dritti inside-out si riprende il break, salvo poi restituirlo subito dopo con un errore al volo e un altro in lunghezza con il dritto: 4-2 Haase. L’olandese si aggrappa al servizio e, dopo 2 ore e 2 minuti, manda in archivio la partita.

