ATP Montreal: il programma del day 5

Giornata di quarti di finale. Si parte alle 18.30 italiane. Federer-Bautista Agut non prima delle 20.30

Le quote di bet365 per i quarti di finale

Tutti in campo sul Centre Court di Montreal per i quarti di finale del sesto Masters 1000 dell’anno. Ad aprire il programma alle 18.30 (ora italiana) saranno Robin Haase e Diego Schwartzman. Sarà il quinto confronto diretto tra i due, con l’olandese che conduce per 4-0. Alle 20.30 italiane sarà la volta di Roger Federer. Lo svizzero sfiderà per la settima volta in carriera Roberto Bautista Agut. I precedenti parlano chiaro: 6 vittorie e 0 sconfitte per Roger, con lo spagnolo che non ha mai vinto nemmeno un set. Terzo match sarà quello che vedrà di fronte (non prima delle 00.30 italiane) la sorpresa del torneo e idolo di casa Denis Shapovalov (battuti uno dopo l’altro Juan Martin del Potro e Rafa Nadal) e il francese Adrian Mannarino (nessun precedente tra i due). Chiuderà il programma Alexander Zverev, che affronterà per la quarta volta in carriera Kevin Anderson (Sascha ha vinto tutti e tre i precedenti).

Centre Court

Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)

R. Haase vs D. Schwartzman

Non prima delle 14.30 (20.30 italiane)

[2] R. Federer vs [12] R. Bautista Agut

Non prima delle 18.30 (00.30 italiane)

[WC] D. Shapovalov vs A. Mannarino

A seguire

[4] A. Zverev vs K. Anderson