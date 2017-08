Cilic e Azarenka salteranno Cincinnati

Il tennista croato non ha ancora recuperato dall'infortunio di Wimbledon e non difenderà il titolo al W&S Open, mentre Azarenka deve risolvere dei problemi in famiglia

Bisognerà pazientare ancora un po’ prima di rivedere il finalista di Wimbledon di nuovo in campo. Marin Cilic ha confermato la sua assenza al Western & Southern Open, torneo vinto lo scorso anno proprio dal croato, e la detrazione di 1000 punti gli farà fare un balzo indietro in classifica. La ragione del forfait è ancora una volta il problema all’adduttore che lo aveva costretto a rinunciare anche alla Rogers Cup e queste sono le parole del diretto interessato: “ero davvero impaziente di tornare a giocare a Cincinnati, dove ho vinto il mio primo Master 1000 lo scorso anno e dove ho fatto una delle mie migliori performance della mia carriera, ma purtroppo ancora non mi sento al 100% e non sono in grado di competere per difendere il titolo.”

Nelle stesse ore anche la tennista bielorussa Azarenka ha informato i media che non giocherà sul cemento dell’Ohio, ma la sua motivazione non è legata a guai fisici bensì, come vi avevamo già anticipato, sta attraversando un’inaspettata crisi familiare e la custodia di suo figlio è a rischio. “Sono delusa per il fatto di dovermi ritirare dal Western & Southern Open a causa di motivi familiari. Non vedo l’ora di tornare a giocare davanti ai fantastici tifosi di Cincinnati negli anni futuri,” con queste parole ha commentato la sua assenza Victoria.