Kyrgios accetta la richiesta di un fan e palleggia con lui

Il tennista australiano ha reso indimenticabile la giornata di un giovane tifoso canadese, palleggiando con lui durante un allenamento

Sebbene venga additato come un bad boy e spesso si ha l’impressione che non abbia rispetto per il tennis, Nick Kyrgios raramente si tira indietro quando si tratta di far contento un fan, e anche durante questa edizione della Rogers Cup lo ha fatto vedere. Il tennista australiano nella giornata di martedì, durante la sua sessione di allenamento, ha permesso ad un fan canadese di scambiare qualche colpo con lui. Va detto però che il fortunato Matt Morin, diciassettenne di Montreal, aveva trovato il coraggio di farsi avanti e si era proposto qualche giorno prima su twitter, chiedendo al n. 24 del mondo se fosse disponibile per scambiare qualche palla per 5 minuti. In poco più di un’ora è arrivata la risposta di Kyrgios il quale ha acconsentito come se fosse la più normale delle richieste, e i due si sono poi incontrati qualche giorno dopo su uno dei 12 campi dell’Uniprix Stadium.

"I tweeted you – I didn't know what would happen!" @NickKyrgios is a man of his word, hitting with the fan who contacted him on Twitter pic.twitter.com/h1J93zvMv2 — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2017

Il ventiduenne di Canberra non è nuovo a queste divertenti interazioni con i fan, basti pensare a come ha fatto a trovare l’acquirente per la sua precedente auto.