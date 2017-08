Le quote di oggi

Giornata di quarti di finale a Montreal (ATP Masters 1000) e a Toronto (WTA Premier 5)

Usa il coupon UBI100 per ottenere il bonus di 100€

Clicca qui per usufruire del bonus del 70% sulle multiple

Ubitennis chiede aiuto soltanto a coloro che comunque amano scommettere, senza voler fare nuovi proseliti. Questo infatti è uno spazio pubblicitario che bet365 ha acquistato su ubitennis.com per un arco di tempo limitato. L’accordo si protrarrà a seconda del numero di registrazioni che si verificheranno con il codice di tracciabilità di ubitennis.com, che ha ottenuto per i suoi lettori un bonus di 100 euro mentre la concorrenza di altre betting companies su altre testate, web e non, si ferma a 50 euro. Quindi Ubitennis ringrazia quei lettori, cui ci si darà atto, non è mai stato chiesto niente, che se avessero comunque intenzione di scommettere – e Ubitennis non incoraggia nessuno a scommettere, sia chiaro – lo facessero eventualmente registrandosi allora su bet365 che offre alcuni vantaggi usando questo link. I vantaggi in questione, oltre al bonus di 100 euro, per chi si iscriverà a bet365 attraverso il link di Ubitennis sono:

bet365 segue svariate partite sia nel pre-match che durante l’incontro

bet365 ha un bonus fino a € 100,00 per ogni nuovo cliente

bet365 offre live stream per i tornei di tennis

bet365 permette di accumulare fino al 70% di bonus sui tuoi guadagni

bet365 offre incassi in tutti i mercati del tennis (dove applicabile)

ATP Montreal – Gli incontri di oggi

Clicca qui per accedere al livescore e alle quote

ATP Montreal – Vincente torneo

Clicca qui per accedere al livescore e alle quote

WTA Toronto – Gli incontri di oggi

Clicca qui per accedere al livescore e alle quote

WTA Toronto – Vincente torneo

Clicca qui per accedere al livescore e alle quote

Ricordiamo che per coloro che si iscriveranno tramite Ubitennis c’è un codice promozionale dal nome ‘UBI100’ che permette di ottenere fino a 100€ di bonus al momento della registrazione.

Clicca qui per accedere a bet365