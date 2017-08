WTA Toronto: il programma del day 5

Si giocano i quarti di finale del WTA Premier 5. Apre il programma la numero 1 del mondo Karolina Pliskova, chiude la numero 2 Halep

Le quote di bet365 per i quarti di finale

Ancora in gara a Toronto cinque delle prime sei teste di serie: Pliskova (1), Halep (2), Muguruza (4), Svitolina (5) e Wozniacki (6). La numero 3 Kerber è stata nettamente sconfitta ieri negli ottavi di finale da Sloane Stephens. Ad aprire il programma (alle 18.30 italiane) sarà la numero 1 del mondo Pliskova, opposta a Caroline Wozniacki. Le due si sono già affrontate tre volte quest’anno: due vittorie della ceca (Eastbourne e Doha), una della danese (Miami). Nel computo complessivo degli scontri diretti è Wozniacki a prevalere con quattro vittorie a fronte di due sconfitte. A seguire scenderanno in campo Safarova e Stephens (2-0 i precedenti in favore di Lucie). Muguruza e Svitolina apriranno invece la sessione serale (non prima dell’una italiana). Confronti diretti in perfetta parità (3-3) e una vittoria a testa anche nel 2017 (Garbine a Indian Wells ed Elina a Roma). Chiuderanno il programma Halep e Garcia. Un solo precedente tra le due (Sydney 2016) vinto da Simona per 6-1 al terzo.

Centre Court

Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)

[1] Ka. Pliskova vs [6] C. Wozniacki

A seguire

S. Stephens vs L. Safarova

Non prima delle 19 (01 italiana)

[4] G. Muguruza vs [5] E. Svitolina

A seguire

[2] S. Halep vs C. Garcia