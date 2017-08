Yoghidal trova… Shapo Orso Capo

Su nel parco sconfinato

dove c’è affollamento

il buon clima è già cambiato

così come cambia il vento.

Yoghidal, che è già qualcuno,

vede cesto grande e ricco:

“Per tornar numero uno

di sicuro mi ci ficco!”.

Così, scaltro e di nascosto

con l’uncino già in azione

prova a ripulir quel posto

per far lauta colazione.

Ma vi trova Orso Capo

giovin tutto grinta e furore

che qui chiaman solo Shapo

ma che invece ha gran… sapore.

Per la troppa sua ingordigia

Yoghidal lascia quei prati

già prepara la valigia,

ci si vede a Cincinnati.

Grigobaldo compassato

già lo segue, senza obiezioni

si consola, eliminato

con ben altre… occupazioni.

RangeRoger, appesantito

all’inizio quasi si arrende

più del… Ferro è arrugginito

ma pur lento si riprende.

Poi, guardiano di statura,

con un motto usa artificio:

“Lascio spazio alla cultura

…adelante cum judicio!”.

Leonardo Lars Mazzara