ATP Montreal: il programma del day 6

È il giorno delle semifinali. Federer-Haase in prima serata, Zverev-Shapovalov in nottata

Tutti in campo sul Court Central di Montreal per stabilire i nomi dei finalisti del sesto Masters 1000 dell’anno. Il programma sarà aperto alle 18.30 italiane dalla prima semifinale del torneo di doppio fra Bopanna/Dodig e Klaasen/Ram. Non prima delle 21 italiane sarà la volta di Roger Federer. Lo svizzero troverà dall’altra parte della rete la prima sorpresa del torneo, il 30enne olandese Robin Haase. C’è un solo precedente tra i due, giocato nel 2012 in Coppa Davis: Roger vinse con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Non prima della mezzanotte italiana scenderanno in campo Herbert e Mahut per la seconda semifinale di doppio. Sfideranno la coppia formata da Marach e Pavic. Chiuderanno il programma (quando saranno le 02 in Italia) Alexander Zverev e la seconda sorpresa della settimana, l’idolo di casa Denis Shapovalov. Sarà la prima sfida in carriera fra i due.

Court Central

Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)

[7] R. Bopanna/I. Dodig vs [6] R. Klaasen/R. Ram

Non prima delle 15 (21 italiane)

[2] R. Federer vs R. Haase

Non prima delle 18 (00 italiana)

[8] O. Marach/M. Pavic vs [5] P.H. Herbert/N. Mahut

Non prima delle 20 (02 italiane)

[4] A. Zverev vs [WC] D. Shapovalov