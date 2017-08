ATP Montreal: Denis da impazzire, è semifinale!

Shapovalov rimonta ancora, vittoria da veterano su Mannarino

[WC] D. Shapovalov b. A. Mannarino 2-6 6-3 6-4 (da Montreal, Vanni Gibertini)

Con una prova di carattere da cavallo di razza, la nuova stellina del tennis canadese Denis Shapovalov ha sbalordito tutta una nazione raggiungendo la semifinale della Rogers Cup confermando la vittoria di giovedì contro Nadal con un’affermazione di grande prestigio ed inestimabile valore per la classifica contro un avversario ostico come Adrian Mannarino. Una “prova del nove” superata a pieni voti, che fa fare il salto di qualità a Shapovalov, ormai di diritto nel tennis “che conta” e candidato ad uno dei posti per le NextGen Finals di Milano.

Tuttavia non sembrava che la matematica fosse la materia preferita di Denis, a giudicare da come aveva iniziato ad eseguire la sua prova del nove. Falloso, soprattutto con il diritto, comprensibilmente teso per le grandi aspettative della folla, il canadese dal 40-30 nel primo game perdeva 14 dei successivi 15 punti e si ritrovava senza quasi accorgersene in svantaggio per 0-4. Provava a scuotersi con la battuta, mettendo a segno qualche colpo brillante, ma si trattava di lampi che stentano ad illuminare il buio in cui brancola. Si salvava a stento da cinque palle dello 0-5, ed anche due game più tardi doveva trascinarsi fino ai vantaggi per poter contenere la sconfitta nel parziale in termini numerici accettabili.

Mannarino, al contrario di Nadal 24 ore prima, è abilissimo a non cedere campo anche quando Shapovalov va in forcing con i suoi fondamentali da fondo, appoggiandosi con gran timing sulla palla per tessere le sue traiettorie. Fortunatamente per il canadese il servizio funziona abbastanza da mantenerlo in linea di galleggiamento nel secondo set, fino a quando Giove Pluvio non decide di creare un time-out “meteorologico”. Sul 3-2 Shapovalov inizia a cadere qualche goccia, sufficiente per sospendere il gioco per 12 minuti ed a destabilizzare Mannarino, che alla ripresa del gioco sembra aver smarrito il mirino ed inizia a sbagliare colpi su colpi. Il canadese si fa trasportare dalla folla, allunga sul 5-2 e poi chiude con buona autorità sul 5-3 portando il match al terzo set dopo 1 ora e 30 minuti.

Con la battuta Shapovalov evita la fuga dell’avversario annullando tre palle break nel secondo game del terzo set, e subito dopo, sfruttando un doppio fallo ed un paio di errori del francese, è lui a conquistare il break ed a passare al comando. A questo punto però l’aria troppo leggera dei piani alti cui si sta avviando gioca un brutto scherzo al biondo Denis, che butta alle ortiche una volée di diritto a campo aperto sul 30-30 e poi sbaglia il diritto che concede il controbreak. I servizi riprendono in mano le redini del punteggio e non lo mollano fino al 4-4 quando Shapovalov inizia a prendere righe su righe con diritto e rovescio. È una gara a chi rimane più vicino alla riga di fondo, e il canadese è quello che ha la castagna per chiudere gli scambi. La prima palla break per Denis se ne va con una risposta sbagliata, ma la seconda è quella buona per mandarlo a servire ed a conquistare il sogno della semifinale.

Con questa vittoria Shapovalov scala altre 34 posizioni in classifica, oltre alle 43 già guadagnate fino ad ora, e si proietta al numero 66 prenotando un posto alle finali di Milano.

Risultati:

R. Haase b. D. Schwartzman 4-6 6-3 6-3

[2] R. Federer b. [12] R. Bautista Agut 6-4 6-4

[4] A. Zverev vs K. Anderson