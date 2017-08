Podcast: Ubaldo chiama Montreal [AUDIO]

Una chiacchierata tra l'Italia e Montreal sugli eventi tennistici degli ultimi giorni: Nadal, Federer, Shapovalov, e tanto altro. Scaricate il podcast per ascoltarlo quando e dove volete. Disponibile anche sulla piattaforma Spreaker

Il direttore Ubaldo Scanagatta parla con Vanni Gibertini dei risultati a sorpresa della Rogers Cup di Montreal, della sconfitta di Rafael Nadal con l’astro nascente Shapovalov e della corsa al n.1 che vede in lizza lo stesso Nadal e Federer. Le reazioni della stampa canadese all’exploit di Shapovalov: pesa il fatto che questo 18enne sia di genitori russi e nato a Tel Aviv?

E poi le dichiarazioni di Roger Federer ed il suo stato di forma in vista dello sprint per il n.1 e l’appuntamento degli US Open.