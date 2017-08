WTA Cincinnati, tabellone: Pliskova cerca il bis

Sulla strada della n.1 del mondo c'è di nuovo Wozniacki. Percorsi più agevoli per Muguruza e Svitolina. Si rivede Sharapova (primo turno da non perdere contro Ostapenko)

Dopo l’excursus canadese della Rogers Cup in corso di svolgimento a Toronto, la WTA si sposta al di sotto della regione dei grandi laghi nordamericani e fa tappa a Cincinnati, nel sud dell’Ohio. Il torneo fondato 118 anni fa, appartiene alla categoria Premier 5 e ha un montepremi di $2,804,000. Questo evento sarà il secondo con Karolina Pliskova da numero 1 del mondo, ma a differenza di Toronto dove probabilmente giocava con meno pressione, qui è campionessa in carica e siamo sicuri che vorrà ripetersi. Purtroppo spiccano anche i nomi delle assenti: ieri Azarenka, a causa di dissidi familiari, aveva informato della sua rinuncia, mentre oggi è arrivato anche il forfait di Bouchard, la quale sarebbe dovuta passare per le qualificazioni. Per la ventitreenne del Quebec quindi il possibile rientro in campo avverrà a New Haven.

Parte alta – QF possibili

[1] Ka. Pliskova vs [6] C. Wozniacki

[4] G. Muguruza vs [8] S. Kuznetsova

Pliskova, che ovviamente guida anche il seeding, usufruirà di un bye al primo turno e al secondo avrà una qualificata. Questo agevole inizio non deve tuttavia trarre in inganno perché per la ceca avrà poi sulla sua strada Mladenovic, ed eventualmente ai quarti Wozniacki contro la quale ha perso a Toronto. Per la danese invece la situazione non è affatto rosea: prima giocherà contro una tra Garcia e Vesnina e poi avrà Venus Williams la quale, nonostante le numerose stagioni alle spalle, sta ottenendo grandi risultati quest’anno. L’altro spicchio di tabellone offre un primo turno interessante: si rigioca infatti la finale di Stanford tra le bombardiere Vandeweghe e Keys e le due costituiscono l’ostacolo principale sulla strada di Muguruza. Altro primo turno degno di nota è quello tra la campionessa del Roland Garros Ostapenko, tds numero 12, e la russa Maria Sharapova, a Cincinnati grazie ad una wild card. Per quel che riguarda Kuznetsova invece, il suo esordio avverrà contro una qualificata oppure Putintseva.

Parte bassa – QF possibili

[3] A. Kerber vs [5] E. Svitolina

[2] S. Halep vs [7] J. Konta

Nella parte bassa del tabellone uno spunto interessante arriva di nuovo da un re-match, quello tra la ritrovata Sloane Stephens e la doppista Lucie Safarova. Chissà se la ceca troverà un rimedio ai rovesci straripanti dell’americana, a differenza di quanto accaduto ieri a Toronto. La vincente di questo match giocherà contro una tra Kvitova e Kontaveit, con l’estone tornata a giocare dopo un mese di assenza, mentre a ridersela sotto i baffi è Kerber. La finalista della passata edizione affronterà chi verrà fuori da questo scontro all’ultimo colpo. Anche Svitolina non se la passa male, e dopo il bye troverà la vincente di Tsurenko-Pavlyuchenkova. Concludiamo con l’ultimo spicchio dove è presente anche l’unica italiana ammessa direttamente nel tabellone principale, Roberta Vinci che giocherà contro Timea Babos. La tarantina, che avrà avuto tutto il tempo per riprendersi dal dispiacere dei trofei rubati, ha un record di 5-1 contro l’ungherese e si trova nello stesso lato di Halep, la quale esordirà contro una qualificata.