WTA Toronto: il programma del day 6

Si parte alle 17 italiane. Prima i quarti di finale sospesi e rinviati ieri per pioggia, poi le due semifinali

Le quote di oggi

Dopo la pioggia che ieri non ha permesso agli organizzatori di completare il programma, si torna in campo nel Premier 5 di Toronto per stabilire i nomi delle due giocatrici che domenica (19.30 italiane) si daranno battaglia per il titolo. Alle 17 scenderanno in campo sul Centre Court Muguruza e Svitolina – confronti diretti in perfetta parità (3-3) e una vittoria a testa anche nel 2017 (Garbine a Indian Wells ed Elina a Roma). La sfida fra le due è stata interrotta ieri al termine del primo set, vinto dalla spagnola per 6-4. In contemporanea sul Grandstand si giocherà l’ultimo quarto di finale, quello fra Halep e Garcia. Un solo precedente tra le due (Sydney 2016) vinto da Simona per 6-1 al terzo. Non prima delle 19 italiane scenderanno in campo Wozniacki e Stephens per la prima semifinale (Caroline avanti 5-1 nei precedenti confronti diretti). Bisognerà invece attendere la mezzanotte italiana per assistere alla seconda semifinale che vedrà la vincente di Muguruza-Svitolina opposta ad Halep o Garcia.

Centre Court

Non prima delle 11 (17 italiane)

[4] G. Muguruza vs [5] E. Svitolina 6-4

Non prima delle 13 (19 italiane)

[6] C. Wozniacki vs S. Stephens

A seguire

[1] E. Makarova/E. Vesnina vs N. Kichenok/A. Rodionova

Non prima delle 18 (00 italiana)

[4] G. Muguruza or [5] E. Svitolina vs [2] S. Halep or C. Garcia

A seguire

G. Dabrowski/J. Ostapenko or [3] L. Safarova/B. Strycova vs [8] A.L. Groenefeld/K. Peschke

Grandstand

Non prima delle 11 (17 italiane)

[2] S. Halep vs C. Garcia

A seguire

G. Dabrowski/J. Ostapenko vs [3] L. Safarova/B. Strycova