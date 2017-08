WTA Toronto: Wozniacki in grande spolvero, sesta finale dell’anno

La danese domina Sloane Stephens ed è la prima finalista in Ontario. Ora deve spezzare la maledizione dopo 5 finali perse nel 2017, attende la vincente di Halep-Svitolina

Caroline Wozniacki conquista un posto in finale nel prestigioso torneo di Toronto sconfiggendo nettamente la rediviva Sloane Stephens 6-2 6-3.

I precedenti recitavano 5-1 in favore della danese, con quattro vittorie sul cemento e una sull’erba di Eastbourne, ma Stephens aveva vinto l’ultimo confronto diretto, sul cemento di Auckland, nel 2016. Wozniacki occupa la posizione n.6 della classifica WTA, Stephens, che ha da poco ripreso l’attività sul circuito dopo un lungo periodo di infortunio, è n. 934.

Il primo set è in pratica un monologo della danese, che si impone 6-2. Wozniacki è quasi impeccabile da fondo e grazie alla sua ottima prestanza atletica recupera molte delle bordate di Stephens, la quale a sua volta spesso commette gratuiti evitabili. L’unica pecca del primo parziale della danese è il set-point mancato sul 5-1 40-30 e servizio in suo favore, ma in quel punto e nei due successivi la statunitense ha giocato molto bene, riuscendo così a prolungare il set, anche se di un solo game.

Il secondo set è più equilibrato e vede Wozniacki vincere per 6-3. Inizialmente è Stephens a portarsi avanti 1-0 e servizio, poi Wozniacki trova immediatamente il contro-break. Si assiste in seguito al secondo break consecutivo su servizio Stephens con Wozniacki che si porta avanti 3-1, ma Stephens acciuffa il 3-3. Due giochi dopo il break decisivo, con la statunitense che perde il servizio ai vantaggi. Nel nono game Wozniacki si vede annullare un match-point ma converte il secondo con il servizio.

Partita con poca storia, nel primo set Stephens è stata dominata da Wozniacki, nel secondo la danese si è concessa qualche distrazione e la statunitense è salita leggermente di livello, ma nel momento decisivo Wozniacki ha saputo premere sull’acceleratore e Stephens ha probabilmente pagato la disabitudine ai grandi palcoscenici.

Wozniacki domani è attesa dalla sesta finale stagionale, contro una tra Halep e Svitolina. Curiosamente, Wozniacki ha perso tutte e cinque le finali fin qui disputate nel 2017 (Doha, Dubai, Miami, Eastbourne e Bastad le cinque finali giocate dalla danese)

[2] S. Halep vs [5] E. Svitolina