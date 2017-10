ATP Shanghai, day 4: il programma. Prima Nadal, poi Federer

Scende in campo l'artiglieria pesante: Rafa e Roger in sessione serale. Impegnati anche Dimitrov, Zverev e Thiem. Fognini giocherà in doppio

Come spesso accade il mercoledì è la giornata “centrale” dei Masters 1000, quella in cui scendono in campo gli interpreti più attesi. Il programma del campo centrale recita infatti così: Dimitrov (vs Harrison) in apertura alle 7 italiane, a seguire Zverev-Bedene. In sessione serale – non prima delle 12 – Nadal contro Donaldson e in chiusura Federer-Schwartzman che dovrebbe iniziare attorno alle 14. Il piccolo Diego non è avversario da sottovalutare, per stato di forma e valore complessivo.

Sull’Union Pay sono stati relegati tutti gli attori in cerca di una parte nel Masters di fine stagione. Alle 7 Querrey (derby vs Tiafoe), primo inseguitore di Carreno Busta, quindi la sfida “tra magri“ Goffin-Simon, Isner opposto a Tsitsipas e in chiusura Troicki a testare le ambizioni di Thiem. L’austriaco proverà quindi a segnare un punto nella sua personale lotta contro il cemento.

Solo altri tre incontri di singolare programmati sui campi secondari, che prevalentemente ospiteranno sfide di doppio. Sul campo 7 aprirà Fognini/Demoliner vs Klaasen/Ram. Fabio si terrà quindi sulla corda in attesa di conoscere il suo avversario per l’ottavo di finale: difficilmente non si tratterà di Rafa Nadal, per sua sfortuna. A seguire impegnato anche Kyrgios in coppia con Pouille (entrambi fuori in singolare), a patto che l’infortunio – dolore alla spalla e problemi di stomaco – che ha costretto Nick a lasciare il campo contro Johnson non abbia strascichi e lo costringa a ritirarsi anche in doppio.