ATP Shanghai: ottavi di lusso, Nadal-Fognini all’ora di pranzo

Giornata ricchissima quella degli ottavi del Masters 1000 cinese. 5 incontri sul centrale tutti di prima qualità, chiude Federer-Dolgopolov

Grande tennis dall’alba al tramonto per gli appassionati italiani nella giornata di giovedì: in campo tutti gli ottavi di finale del torneo di Shanghai, ottavo Masters 1000 della stagione. A partire dalle 6 del mattino in Italia, cinque grandi match sul campo Centrale, (diretta SKY Sport 2). Aprono il programma Sam Querrey e Grigor Dimitrov, a seguire Juan Martin del Potro sfida Alexander Zverev in un altro match attesissimo. Poi Marin Cilic contro il ritrovato Steve Johnson per chiudere il programma diurno.

In serata come accaduto già oggi i due più attesi: prima Rafael Nadal che affronta il nostro Fabio Fognini nel match che ci interessa più da vicino, non prima di mezzogiorno. Poi non prima delle 14:00 Roger Federer trova Alex Dolgopolov.

Sul campo Union Pay 3 gli altri tre ottavi di finale uno di seguito all’altro: Jan-Lennard Struff sfida Albert Ramos Vinolas, poi il derby francese tra Simon e Gasquet, chiudono John Isner e Viktor Troicki.

Stadium (Centrale)

Dalle 6:00 (ora italiana)

[10] S. Querrey vs [6] G. Dimitrov

[16] J.M del Potro vs [3] A. Zverev

[4] M. Cilic vs S. Johnson

Non prima delle 12:00

[1] R. Nadal vs F. Fognini

Non prima delle 14:00

[Q] A. Dolgopolov vs [2] R. Federer

Court Union Pay 3

Non prima delle 8:00 (ora italiana)

J-L. Struff vs A. Ramos-Vinolas

G. Simon vs R. Gasquet

V. Troicki vs [12] J. Isner