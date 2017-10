Serie A: domenica il via alla stagione 2017

Domenica 15 ottobre alle ore 10: Tc Prato-Tc Parioli Roma per il maschile e Stampa Sporting Torino- Tc Prato per il femminile

Domenica 15 ottobre avrà inizio la massima competizione a squadre di tennis dopo la Davis e Fed Cup. Il Tc Prato sarà coinvolto sia nella gara maschile che in quella femminile: la squadra in rosa, campione d’Italia in carica, sarà impegnata a Torino contro la Stampa Sporting mentre quella maschile giocherà in casa contro il Tc Parioli Roma. La punta di diamante del team di Prato è sicuramente il giovane Lorenzo Sonego, affiancato dai più esperti Matteo Trevisan e Jacopo Stefanini. Tuttavia verrà dato spazio anche ad altri atleti emergenti: Federico Iannaccone (under 18), che quest’anno è stato protagonista in diversi tornei internazionali junior ed ha ampi margini di miglioramento, Carlo Donato e Davide Innocenti (anche loro under 18).

Le campionesse d’Italia invece esordiranno nel capoluogo piemontese, schierando Maria Elena Camerin al fianco della “star” Martina Trevisan, la quale ha disputato il suo primo match Fed Cup in singolare. “Mi sto allenando a Tirrenia e sono contenta di essere stata convocata in nazionale e di aver giocato il singolare. Il capitano Tatiana Garbin mi ha dato fiducia e io cerco di ripagarla con i risultati”, ha dichiarato Martina, che ha proseguito dicendo: “La serie A1 per me è sempre una competizione molto importante, a cui tengo particolarmente perché è da quando ero under 14 che gioco con il Tc Prato”. La 23enne di Firenze avrà come compagne anche Lucrezia Stefanini, Giulia Peoni e Lisa Piccinetti che hanno già esordito in prima squadra. Inoltre si aggiunge alla rosa anche Corinna Dentoni, vincitrice sia in singolare che in doppio dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, Gaia Sanesi,Ludovica Gori (under 18) e la “piccola” under 14 Asia Serafini. Guardando la squadra, è evidente che il Tc Prato in questa stagione stia puntando sui giovani e magari da queste sfide potrà venir fuori una campionessa new generation.

Calendario:

15 ottobre maschile: Tc Prato-Tc Parioli femminile: Stampa Sporting To-Tc Prato

22 ottobre femminile: Tc Prato-Ca Faenza maschile: Ata Battisti Trentino-Tc Prato

29 ottobre femminile: Tc Prato-Ct Ceriano maschile: Tc Crema – Tc Prato

5 novembre femminile: Tc Prato-Torino maschile: Tc Parioli Roma – Tc Prato

12 novembre maschile: Tc Prato-Ata Battisti Trentino femminile: Ca Faenza – Tc Prato

19 novembre maschile: Tc Prato – Tc Crema femminile: Ct Ceriano- Tc Prato