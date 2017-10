ATP Shanghai: Nadal-Dimitrov il piatto forte di giornata

Il programma dei quarti di finale: alle 7 apre Cilic-Ramos, poi il big match Nadal-Dimitrov. In notturna Troicki-del Potro e Gasquet-Federer

Lo Shanghai Rolex Masters entra sempre di più nel vivo. Nella giornata di venerdì tutti i quarti di finale si giocheranno sul campo centrale della Qizhong Arena, mentre sull’Union Pay 3 andranno di scena i quarti di doppio. Dopo l’apertura di quest’oggi all’alba, si torna a giocare alle 7 ore italiane come nei primi giorni del torneo; apriranno le danze la testa di serie n.4 Marin Cilc, apparso abbastanza ispirato nei primi due turni, e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che dopo la vittoria a sorpresa sul connazionale Pablo Carreno Busta ha superato nella giornata odierna il tedesco Jan-Lennard Struff in due set. Non prima delle 8, quindi molto probabilmente a seguire di Cilic-Ramos, andrà di scena la sfida più interessante di giornata, con il numero 1 del mondo Rafael Nadal opposto alla sesta testa di serie Grigor Dimitrov, nel remake della splendida semifinale degli ultimi Australian Open ma anche della semifinale della scorsa settimana a Pechino. Dopo lo spavento contro Harrison, il bulgaro ha convinto contro l’americano Sam Querrey: servirà una prova perfetta per impensierire il Nadal apprezzato in queste due settimane in terra cinese.

Alle 12 italiane la sfida tra Troicki e Juan Martin del Potro aprirà la sessione serale. Il serbo ha disputato finora un torneo perfetto, sconfiggendo tennisti del calibro di Shapovalov, Thiem e Isner. Non da meno è stato però il gigante di Tandil, capace di eliminare in ottavi la testa di serie numero 3 Sasha Zverev. Per la terza volta consecutiva, Roger Federer chiuderà il programma non prima delle ore 14. Lo svizzero, apparso in crescita nel match contro Dolgopolov, se la vedrà per la diciottesima volta contro un redivivo Richard Gasquet. Roger conduce 15-2 nei precedenti, ma negli ultimi 7 scontri non ha mai perso nemmeno un set contro il transalpino.

Stadium (Centrale)

Dalle 7:00 (ora italiana)

[4] M. Cilic vs A. Ramos-Vinolas

Non prima delle 8:00

[1] R. Nadal vs [6] G. Dimitrov

Non prima delle 12:00

V. Troicki vs [16] J.M. del Potro

Non prima delle 14:00

R. Gasquet vs [2] R. Federer