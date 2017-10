ATP Shanghai: un buon Fognini, ma questo Nadal è ingestibile

SHANGHAI - Fabio Fognini ha poco da rimproversi: Rafa Nadal è in condizione straripante. Adesso per lui c'è Dimitrov

[1] R. Nadal b. F. Fognini 6-3 6-1 (da Shanghai, Vanni Gibertini)

(a breve la cronaca completa)

Risultati:

[6] G. Dimitrov b. [10] S. Querrey 6-3 7-63(3)

[16] J. M. del Potro b. [3] A. Zverev 3-6 7-6(5) 6-4

A. Ramos-Vinolas b. J.L. Struff 7-6(4) 6-4

[4] M. Cilic b. S. Johnson 7-6(1) 6-4

G. Simon vs R. Gasquet

[12] J. Isner vs V. Troicki

[1] R. Nadal b. F. Fognini 6-3 6-1

[2] R. Federer vs [Q] A. Dolgopolov

ATP Shanghai: del Potro da grandi occasioni, cancellato Zverev