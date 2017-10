Gli incendi creano disagi al Challenger di Fairfield in California

Il fumo causato dagli incendi boschivi ha costretto alla sospensione dei match, evacuate anche alcune abitazioni dove erano ospitati i giocatori

Rimane molto grave il problema degli incendi in California in questi giorni e questo ha comportato problemi anche per il torneo ATP Challenger di Fairfield ($100.000, 90 punti ATP) che si sta giocando questa settimana nella Bay Area. La maggior parte delle partite di mercoledì sono state cancellate per via del fumo proveniente dai luoghi degli incendi.

Sono state inoltre evacuate alcune case dove parecchi giocatori erano ospitati durante il torneo. Il torneo si gioca al Solano Community College che è anche un centro di evacuazione della zona. Gli incendi sono ora arrivati fino alla regione di Fairfield