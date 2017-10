Azarenka in campo nella finale di Fed Cup?

Vika non conferma ma Sergey Teterin, presidente della federazione bielorussa, dichiara: "Si sta preparando per la finale"

La conferma della diretta interessata non è ancora arrivata, ma secondo Sergey Teterin, presidente della federazione bielorussa, Victoria Azarenka farà parte della squadra di Fed Cup che giocherà a Minsk l’11 e il 12 novembre contro gli Stati Uniti. Per Vika si tratta quasi di un derby, visto che gli USA sono il luogo dove ormai da molti anni vive e si allena. La ex numero 1 del mondo però non gioca da Wimbledon, sia per qualche piccolo problema fisico sia per questioni extra tennistiche. Vika sta infatti affrontando una battaglia legale con l’ex compagno per la custodia del loro bambino, Leo, di appena nove mesi. La prossima settimana dovrebbe essere comunque impegnata nel WTA International di Lussemburgo.

“Sappiamo tutti che è in attesa di un processo“, afferma Teterin a una televisione bielorussa. “Speriamo che gli avvocati lavorino nel modo migliore e che la fortuna sia dalla nostra parte. Lei comunque si sta preparando per la finale“.

Con Azarenka in squadra ci dovrebbero essere Aliaksandra Sasnovich e la giovane Aryna Sabalenka, entrambe intorno alla 100esima posizione del ranking WTA (97 Sasnovich e 102 Sabalenka). Le bielorusse non saranno le favorite di questa finale visto che gli Stati Uniti avranno l’imbarazzo della scelta fra Keys, Vandeweghe e Stephens, ma bisognerà vedere chi fra queste confermerà la presenza. Intanto molti tifosi di Azarenka si stanno preoccupando per la sua condizione fisica. In alcune foto infatti, Vika sembrerebbe dimagrita nelle ultime settimane.