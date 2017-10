ATP Shanghai: del Potro in semifinale col brivido

Vittoria tutto sommato agevole per del Potro, che però rischia un polso su una caduta. Ora la rivincita a Federer?

[16] J.M. del Potro b. V. Troicki 4-6 6-1 6-4 (da Shanghai, Vanni Gibertini)

Derubricare un quarto di finale di un Masters 1000 a semplice antipasto di una sessione può sembrare piuttosto ingeneroso, ma quando si deve condividere il palcoscenico con Roger Federer, questo è ciò che capita – nessuna colpa per Troicki e del Potro, che sono arrivati qui eliminando le teste di serie nella loro parte del tabellone (rispettivamente Isner e Alexander Zverev), ma l’atmosfera è quella dei match di contorno di una riunione pugilistica che assegna un titolo mondiale.

Si capisce subito che i precedenti tra due (6-0 per l’argentino) non contano molto, dato che l’ultimo incontro è datato agosto 2012, più di cinque anni fa, quando entrambi erano giocatori diversi. Oggi lo sanno anche i sassi che il rovescio di del Potro non fa male e bisogna usarlo per inchiodare il palleggio nell’angolo sinistro e Troicki sembra ben orientato a seguire la filosofia dominante. Annulla con buon cipiglio due palle break nel secondo gioco del match, favorito anche da un diritto in rete dell’argentino, e poi, cinque game più tardi, converte la sua unica opportunità con un rovescio lungolinea fulminante nel campo lasciato sguarnito da del Potro preoccupato del suo angolo sinistro.

Troicki sembra un folletto telecomandato che finisce sempre dove arrivano i colpi dell’argentino, ed in 41 minuti il primo set è suo.

Gli incantesimi, però, fanno presto a spezzarsi, e già subito all’inizio del secondo la potenza dei diritti di del Potro inizia a far danni, il serbo si distrae un attimo ed è subito 3-0 per il tandilese, che avrebbe anche l’occasione per allungare 4-0 ma Troicki ritrova il focus, toglie l’iniziativa all’avversario e cancella le due palle break che avevano il sapore di set point. Ma il suo gioco si è certamente affievolito, ed il secondo break arriva pochi istanti dopo, sancendo il duro 6-1 per delPotro in soli 29 minuti.

Nel terzo set Palito continua a picchiare da fondo, e Troicki prova a riprendersi alla battuta ed a colpire in lungolinea con il rovescio. Sul 2-2 30-15 un episodio che fa rimanere tutti per un po’ con il fiato sospeso: durante lo scambio del Potro inciampa e si appoggia malamente sul polso sinistro, già a suo tempo operato. Smorfie di dolore, fisioterapista chiamato di corsa in campo e quindi la decisione di continuare, ottenendo di lancio il break per la disperazione di Troicki.

Il match da quel punto in poi non ha più sussulti, forse anche perché il tempo a disposizione era scaduto ed era arrivato il momento di far iniziare il match clou della serata. Dopo due ore ed un minuto di gioco, del Potro accede alla semifinale dove potrebbe trovare Roger Federer per una rivincita del quarto di finale giocato a New York poco più di un mese fa.

Risultati:

[1] R. Nadal b. [6] G. Dimitrov 6-4 6-7(4) 6-3

[4] M. Cilic b. A. Ramos-Vinolas 6-3 6-4

[2] R. Federer vs R. Gasquet

