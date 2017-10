WTA Linz: Bencic perde un match folle, prima semi per Buzarnescu

Belinda Bencic rimette in piedi un match perso due volte, ma cede nel tie-break conclusivo. Mihaela Buzarnescu raggiunge la prima semifinale nel circuito WTA

BELINDA CEDE SUL PIÙ BELLO – Stava per concretizzarsi una folle rimonta per Belinda Bencic. L’attuale numero 228 WTA annulla cinque match point totali prima di capitolare. Al rientro nel circuito maggiore dopo l’infortunio al polso, non riesce nell’impresa di vincere annullando match point come le era capitato già all’esordio. Dall’altra parte delle rete Mihaela Buzernescu, numero 105 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, gioca un match sempre in costante vantaggio, tremando solo al momento di concludere, ma alla fine si qualifica per la semifinale, la prima in carriera nel circuito maggiore.

Nel primo set è un break a fare la differenza: Buzarnescu sfrutta l’occasione nel decimo gioco che coincide anche con il set point, aggiudicandosi il parziale per 6-4. Il tema di gioco non cambia anche nella seconda frazione, la romena al servizio non soffre quasi mai (annulla le prime palle break dell’incontro nel terzo gioco), mentre in risposta riesce ad essere incisiva quando serve; nel quarto gioco Bencic annulla tre palle break, ma alla quarta è costretta a cedere la battuta. Buzarnescu arriva fino a condurre 5-2 con il match in pugno. La svizzera, con le spalle al muro, ha un sussulto: riesce a strappare il servizio a zero per la prima volta nel match, poi serve per riportarsi in parità, annullando 3 match point con grande coraggio; la ventinovenne di Bucarest, in preda a una crisi isterica, perde nuovamente la battuta e Belinda completa la rimonta sfruttando il secondo set point, incamerando per 7-5 un secondo parziale che fino a pochi minuti prima sembrava improbabile. Si va al terzo.

L’inerzia sembra poter passare dalla parte dell’ex top 10, difatti si procura una palla break nel primo game, ma non sfrutta l’opportunità. Buzernescu, dopo essersi calmata, riprende a giocare come nelle prime fasi dell’incontro, trovando l’allungo nel sesto game, che la porta avanti fino al 5-2. Ancora una volta però nel momento di chiudere si inceppa, consentendo incredibilmente a Bencic di rientrare nuovamente sul 5 pari. Belinda, sempre sotto pressione, serve sotto 5-6 per raggiungere il tie-break e lo fa con successo annullando altri due match point consecutivi. É quindi il tie-break che decreta la vincitrice di questo folle match: si gira sul 3 pari, Buzernescu si procura altri due match point e finalmente, con grande sollievo, riesce a chiudere la contesa vincendo il tie-break per 7 punti a 4 dopo due ore e trenta minuti. Domani in semifinale affronterà la vincente del match fra Strycova e Maria (il terzo del programma di oggi), ma per adesso può già festeggiare l’accesso in top 100: lunedì sarà 88esima o 89esima, a meno che non decida di continuare a stupire.

Risultati:

[Q] M. Buzarnescu b. [WC] B. Bencic 6-4 5-7 7-6(4)

V. Golubic vs J. Larsson

[2] B. Strycova vs [7] T. Maria

[1] M. Rybarikova vs [5] S. Cirstea