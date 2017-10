Challenger Ortisei: Lorenzo Sonego giocherà la sua prima finale

Ortisei porta bene a Lorenzo Sonego. Il torinese batte Matteo Donati nel derby di semifinale e si giocherà (ore 15:30) il titolo con il tedesco Pütz

Il Challenger di Ortisei è decisamente il torneo di Lorenzo Sonego. Nel 2016 raggiungeva qui la sua prima semifinale, prima di arrendersi – non senza lottare – ad Alessandro Giannessi. Quest’anno ha fatto il passo successivo: dopo aver battuto la settima testa di serie Oscar Otte, in semifinale ha vinto contro Matteo Donati il secondo derby del suo torneo (al secondo turno aveva battuto Matteo Viola) e giocherà quindi la sua prima finale nel circuito Challenger. Un incontro non semplice, che Sonego ha domato e portato a casa con un doppio tie-break. Sfiderà oggi alle 15:30 un altro tedesco, Tim Pütz (n.459 ATP), proveniente dalle qualificazioni. Pütz ieri ha conquistato l’accesso in finale eliminando a sorpresa il francese Pierre-Hugues Herbert, che da numero 4 del seeding era l’ultima testa di serie rimasta in gioco.

Le attenzioni italiane, ovviamente, sono tutte rivolte a Lorenzo Sonego. Non è stata una stagione memorabile per il torinese n.364 del mondo che prima di arrivare a Ortisei poteva vantare un modesto score di 9 vittorie e 9 sconfitte in stagione nel circuito Challenger. Adesso, con queste quattro vittorie di fila e la possibilità – concreta vista la caratura dell’avversario – di vincere il primo Challenger la stagione, e perché no l’intera carriera di Sonego, potrebbe prendere una piega differente. Sarà la prima sfida tra i due e un’eventuale vittoria dell’italiano gli garantirebbe di andare ad un passo dal suo best ranking (n.259 nell’agosto 2016), proiettandolo alla posizione 265. In caso di sconfitta lunedì si sistemerebbe alla posizione 303.