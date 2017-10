Challenger, week 42: dove giocano gli italiani

Quattro azzurri impegnati a Ismaning, in Germania. Nessuno al via negli altri tre tornei: Ningbo, Las Vegas e Cali

Il circuito Challenger propone altri quattro tornei nella quarantaduesima settimana dell’anno. I continenti restano gli stessi, le città cambiano. Cali prende il posto di Buenos Aires, Ismaning quello di Ortisei, Las Vegas quello di Fairfield e Ningbo quello di Tashkent. Quattro gli azzurri in tabellone a Ismaning, più Lorenzo Frigerio impegnato nelle qualificazioni.

Ningbo (Cina, Cemento, $125.000)

Il Challenger cinese è il più ricco della settimana e offre 100 punti al vincitore. La prima testa di serie è il taiwaiano Yen-Hsun Lu. Lu è il giocatore con più challenger vinti nella storia del circuito: ben 29. La costanza di risultati nel circuito minore gli ha assicurato la permanenza nei primi cento dal 2008. L’australiano Jordan Thompson è la seconda testa di serie in un tabellone che vede anche la presenza di Taylor Fritz e Mikhail Youzhny. Tre i top 100 i tabellone, e ultimo ammesso il neozelandese Jose Statham, numero 312, a testimonianza di un campo partenti modesto rispetto al montepremi. Riccardo Ghedin era presente nelle qualificazioni, ma è stato eliminato al primo turno dall’austriaco Jurij Rodionov.

Il tabellone

Las Vegas (USA, Cemento, $50.000)

La Sin City per eccellenza è sede del secondo torneo più ricco della settimana, che non vede italiani al via. Cinque delle otto teste di serie sono americane. Gli unici fuori dal coro sono l’australiano Sam Groth, settima testa di serie, e il serbo Nikola Milojevic, quinta, e l’inglese Cameron Norrie, seconda. Il principale favorito è Tennys (difficile potesse fare un altro mestiere con un nome così) Sandgren, numero 98 ATP. Presenti anche Reily Opelka e Bjorn Fratangelo.

Il tabellone

Ismaning (Germania, Carpet, $43.000)

Come detto, la pattuglia italiana in Germania è piuttosto nutrita. Due gli Special Exempt tricolori a seguito del torneo di Ortisei: Matteo Donati, che affronterà la prima testa di serie, Maximilian Marterer, numero 108 ATP, e Lorenzo Sonego, impegnato oggi nella finale del challenger altoatesino, che sarà opposto all’ottava testa di serie, il tedesco Daniel Altmaier (227). Presenti anche Salvatore Caruso, in qualità di quinta testa di serie, e Matteo Viola, che si affronteranno al primo turno. In tabellone troviamo anche Dustin Brown, secondo favorito e Alex De Minaur, sesto. Sei delle otto teste di serie sono tedesche. Nelle qualificazioni è impegnato Lorenzo Frigerio (412), che ha superato il primo turno e affronta oggi il bavarese Tobias Simon (542).

Il tabellone

Cali (Colombia, Terra Rossa, $50.000)

Nessun italiano ai nastri di partenza del torneo sudamericano. La prima testa di serie è l’argentino Horacio Zeballos (67 ATP), seguito dal compatriota Federico Del Bonis (70), e dall’inossidabile dominicano Estrella Burgos (78). Folta la partecipazione di giocatori sudamericani e spagnoli, attratti dalla possibilità di giocarsela ancora sulla terra rossa.

Il tabellone