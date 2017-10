WTA Tianjin: Sara Errani torna alla vittoria in doppio dopo 3 anni

Sara Errani conquista il torneo di doppio dell'International cinese in coppia con la rumena Begu. 26esimo titolo in carriera (l'ultimo a gennaio 2015). Il primo in otto anni con una compagna diversa da Roberta Vinci

Il rientro di Sara Errani dopo la sospensione di due mesi per il tortellino-gate è costellato di segnali positivi e ci ha restituito, nel momento forse di maggiore crisi del tennis tricolore in gonnella, una giocatrice che pare rigenerata dalla pausa forzata. Ne è stata prova la semifinale nel torneo di singolare, la seconda dell’anno dopo quella persa a Rabat contro Pavlyuchekova, raggiunta dopo aver superato le qualificazioni ed aver sconfitto Kozlova, Haddad Maia e McHale nel tabellone principale. E ne è prova la vittoria odierna del torneo di doppio in coppia con la rumena Irina-Camelia Begu. Il duo ha avuto la meglio in due set sulla terza testa di serie, la coppia slovacco-serba formata da Dalila Jakupovic e Nina Stojanovic.

Errani e Begu hanno sconfitto nel corso del torneo anche la prima testa di serie, il duo Bondarenko/Kudryatseva, le cinesi Jang e Tang, e la bielorussa Sabalenka e la cinese Xu in semifinale. Sara torna quindi alla vittoria di un torneo di doppio a quasi tre anni dall’ultimo successo. Era il gennaio del 2015, il torneo era Auckland, e la compagna era, manco a dirlo, Robertina Vinci. Sara era numero 1 al mondo in doppio e l’anno precedente aveva conquistato Wimbledon e Australian Open in compagnia della tarantina. In due anni avevano conquistato cinque Slam, chiudendo il career Slam sull’erba londinese. Questo per Sara è il ventiseiesimo titolo in doppio, di cui ventidue con Vinci. Questo con Begu è il secondo in compagnia di una non-italiana, dopo quello di Palermo 2008 con la spagnola Llagostera-Vives.

Fare dei bilanci ora sul rientro di Errani può essere prematuro, ma la giocatrice vista in Cina è sembrata più propositiva e tranquilla di quella vista durante il 2016 e nella prima parte di quest’anno. Tianjin non è tra i tornei più probanti del circuito, come non lo saranno gli altri $125k cinesi a cui Sara è iscritta nelle prossime settimane, però testimonia la voglia di rivalsa nell’anno più difficile della carriera della romagnola.