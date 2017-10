Anteprima WTA: Sharapova torna a casa, Kerber in Lussemburgo

L'ultimo torneo Premier dell'anno a Mosca è dominato dal ritorno in patria di Maria Sharapova. Angelique Kerber sceglie il Lussemburgo per chiudere la sua stagione

Con gli otto posti per le WTA Finals già assegnati, gli ultimi due tornei della stagione regolare WTA difficilmente riusciranno ad attirare la stessa attenzione che avevano lo scorso anno, ma comunque i nomi delle tenniste presenti, e il tennis da loro messo in mostra, sono sufficienti per renderli degni di nota.

WTA Premier Mosca (Russia, $790,208)

Per la seconda volta dal suo rientro dopo la squalifica, Maria Sharapova gioca due settimane consecutive e dopo l’ottimo risultato in Cina dove ha xxx a Tianjin torna in patria per giocare la VTB Kremlin Cup, torneo dal quale era stata assente per 10 anni. Il suo ingresso nel tabellone principale è stato possibile grazie ad una delle wild card disponibili, riservate dagli organizzatori esclusivamente a tenniste di casa – l’altra è andata a Olesya Pervushina (17 anni, n. 547). Maria non è stata fortunatissima nel sorteggio e al primo turno ha pescato la semifinalista di Wimbledon Rybarikova, t.d.s. numero 8. Le altre teste di serie presenti nel suo lato di tabellone sono la n. 2 Coco Vandeweghe e la n. 3 Elena Vesnina, le quali entrambe beneficeranno di un bye al primo turno. La favorita del torneo, stando a quanto dice il computer, è Mladenovic che cercherà di mettere fine alla maledizione delle sconfitte consecutive, arrivate a nove dopo la tappa asiatica. Per la francese ci sarà la vincente di Sasnovic-Babos.

WTA International Lussemburgo (Lussemburgo. $226,750)

Il torneo WTA International indoor del Lussemburgo vedrà in campo come prima testa di serie l’ex N.1 mondiale Angelique Kerber che affronta in un primo turno molto interessante Monica Puig, la campionessa olimpica di Rio 2016. Dalla parte opposta del tabellone troviamo Kiki Bertens N.2 che trova Allertova. Da segnalare anche le altre wild-card assegnate: Sabine Lisicki e Andrea Petkovic che esordiranno rispettivamente contro Buzarnescu e Martic. Altro primo turno interessante quello tra Eugenie Bouchard e Johanna Larsson.