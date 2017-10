ATP Anversa: Travaglia e Tsitsipas strappano il pass per il main draw

Nell’ultimo turno di qualificazioni, l'azzurro supera in tre set il canadese Vasek Pospisil. Tsitsipas rimonta l'austriaco Ofner. Altra brutta sconfitta per Bernard Tomic contro Setkic

Buone notizie dall’ultimo turno di qualificazione dell’European Open di Anversa: nella mattinata belga Stefano Travaglia ha superato l’ostacolo Vasek Pospisil rimontando al canadese l’iniziale set perso per 6-3. Al venticinquenne di Ascoli Piceno per ribaltare il risultato è bastato strappare il servizio al canadese una volta nel secondo e nel terzo set, vinti con il punteggio di 6-3 e 6-4.

Ha del clamoroso la sconfitta di Bernard Tomic contro Aldin Setkic. L’australiano, che già vedere costretto alle qualificazioni di un 250 fa effetto, perde in due set contro il numero 165 del ranking ATP con il punteggio di 7-6(3) 7-5. Entra nel tabellone principale anche Kenny De Schepper che vince il derby francese contro Mathias Bourgue con un doppio 6-4. L’ultimo posto a disposizione se lo aggiudica Stefanos Tsitsipas: il talento greco impiega più di due ore per avere la meglio sul ventiduenne Sebastian Ofner con il punteggio di 6-7(7) 6-4 6-4.

(in aggiornamento)

Risultati:

Qualificazioni

[5] S. Travaglia b. [1] V. Pospisil 3-6 6-3 6-4

A. Setkic b. [7] B. Tomic 7-6(3) 7-5

K. De Schepper b. M. Bourgue 6-4 6-4

[4] S. Tsitsipas b. [6] S. Ofner 6-7(7) 6-4 6-4

Primo turno

I. Karlovic vs G. Pella

R. Bemelmans vs P. Gojowczyk

S. Stakhovsky vs J. Donaldson

N. Basilashvili vs J. Benneteau