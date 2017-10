ATP Mosca: Sela fa fuori Coric, Bublik passa da lucky loser

Il croato si arrende facilmente raccogliendo appena cinque giochi in poco più di un'ora. Domani in campo gli italiani (Fabbiano, Seppi e Lorenzi)

Un lunedì particolarmente avaro di tennis maschile a Mosca anche per un 250. Sono solo tre, infatti, gli incontri di singolare in programma e nessuno vede impegnato un top 50. A far lievitare ulteriormente la classifica media (181) è la wild card russa Roman Safiullin, n. 475. Ci sono però l’interessante indiano Yuki Bhambri, che l’estate scorsa ha raggiunto i quarti a Washington dove ha portato al terzo Anderson, e un Sasha nextgen, lucky loser grazie alla spalla destra di Karen Khachanov.

GIORNATACCIA, ANCORA – Piccolo e leggero, di oltre 11 anni più vecchio e 16 posti più indietro in classifica, eppure Dudi Sela lascia solo cinque giochi a Borna Coric in quello che è il primo confronto tra i due. Avvio falloso dell’israeliano n. 72 ATP che sembra non essere in grado di tenere il palleggio con Borna. La sensazione, però, sparisce dopo i primi due game: da parte croata arrivano errori a ripetizione, mentre Sela fa vedere qualche buona risposta e non ha paura di andare a prendersi il punto a rete; piazza anche due ottimi passanti per il secondo break consecutivo che gli vale il primo set. L’inerzia non cambia nel secondo, con Dudi che strappa subito il servizio avversario e si ripete al quinto game, mentre concede pochissimo in battuta. Trema solo al momento di chiudere, ma la pessima giornata in risposta di Coric dà a Sela l’ultima spinta verso un secondo turno decisamente aperto contro il vincente fra Dutra Silva e Donskoy. Dopo il titolo a Marrakech e i quarti a Madrid partendo dalle qualificazioni, continua invece il lungo periodo negativo per Borna che rischia anche di non qualificarsi per le Finali Next Gen.

RISALITA – Con relativa facilità, Yuki Bhambri, n. 146 ATP, si libera del ventenne russo Roman Safiullin, wild card al suo primo incontro nel Tour. Il venticinquenne indiano, campione junior all’AO nel 2009, ha raggiunto il suo best ranking (n. 88) due anni fa dopo un difficile passaggio al professionismo. Nella scorsa stagione, lo stop forzato per problemi al gomito lo ha fatto precipitare oltre il 500° posto, ma ora sembra ben determinato a rientrare nei primi 100. Il divario con l’avversario odierno è netto e Yuki gioca con tranquillità i suoi colpi peraltro non esattamente eleganti, nonostante il suo sguardo si attardi in modo rogeriano sul punto di impatto del dritto. Al secondo turno, Dzumhur o Fabbiano.

SASHA SENZA LA C – Il russo ma georgiano di nascita Teymuraz Gabashvili, n. 229, si arrende al russo ma kazako Alexander Bublik che sfrutta al meglio le due sole palle break a disposizione. Nel primo parziale, un pessimo game di battuta del barbuto di Tbilisi permette a Bublik di servire per il set: due doppi falli ma anche tre bei vincenti ed è 6-3. Nella seconda partita, Gabashvili perde ancora il suo quarto turno di battuta dopo che Sasha ha annullato con il servizio tre palle break (le uniche concesse) ai vantaggi del gioco precedente. Qualche scambio duro per contenere la reazione dell’avversario e confermare il vantaggio, e Bublik può riposarsi in attesa della sfida con il numero 2 del seeding, Albert Ramos-Viñolas, non prima di mercoledì.

MARTEDÌ ITALIANO – Domani in campo tutti gli azzurri in tabellone: Andreas Seppi affronta Vesely nel secondo incontro sul Campo 1 a partire dalle 12 italiane, segue Paolo Lorenzi (tds 7) contro Djere, mentre Thomas Fabbiano trova Dzumhur (tds 6). Da segnalare anche un interessante Andrey Rublev vs Filip Krajinovic non prima delle 17.30 sul Centrale.

Risultati:

D. Sela b. B. Coric 6-3 6-2

[Q] Y. Bhambri b. [WC] R. Safiullin 6-2 6-4

[LL] A. Bublik b. [WC] T. Gabashvili 6-3 6-4

Michelangelo Sottili