ATP Stoccolma: Bolelli non molla e centra il tabellone principale

L'azzurro supera Illya Marchenko al tiebreak decisivo al termine di un terzo set di grande sofferenza

Girandola di emozioni per Simone Bolelli. L’azzurro, numero 190 del ranking, supera al termine di un match vibrante Illya Marchenko, numero 199 mondiale, qualificandosi così nel tabellone principale del torneo di Stoccolma. Bravo il nostro portacolori a non lasciarsi mai andare nel terzo set, quando per tre volte recupera un break di svantaggio, facendo poi suo il decisivo tie-break.

Il primo set fa ben sperare il nostro connazionale: sfrutta la prima palla break nel secondo gioco e al servizio non concede nulla, incamerando la prima partita al termine del nono game con il punteggio di 6-3. Anche il secondo parziale sembra mantenere gli stessi valori in campo, Simone però non sfrutta tre possibilità di break nel primo gioco e vede cambiare l’inerzia del match quando perde per la prima volta la battuta nel quarto game. Marchenko strappa nuovamente il servizio al nostro giocatore, vincendo la seconda frazione per 6-1. Si va al terzo. Bolelli nel game iniziale fronteggia due palle break che riesce ad annullare, ma è la terza a essergli fatale, perdendo per la terza volta consecutiva il servizio; il trentaduenne di Bologna non si da per vinto e si riprende subito dopo il break di svantaggio, pareggiando 1 pari. Alla battuta Simone continua a far fatica, perdendola nuovamente nel quinto gioco, ma con l’avversario al servizio per chiudere la contesa, riesce a trovare il guizzo che lo riporta in parità sul 5 pari. Bolelli per la terza volta nel set subisce il break, ma anche questa volta lo recupera alla terza opportunità, trovando un provvidenziale tie-break: si gira con l’azzurro in vantaggio 4-2, arrivano altri tre punti consecutivi che consegnano il match a Simone dopo due ore e quindici minuti. Bolelli può festeggiare l’accesso nel main draw.

(in aggiornamento)

Risultati:

Qualificazioni

[1] M. Fucsovics b. [8] T. Smyczek 6-4 6-0

[2] L. Lacko b. Z. Kolar 6-7(5) 7-6(3) 6-3

S. Bolelli b. I. Marchenko 6-3 1-6 7-6(2)

[4] J. Janowicz vs [7] J. Zopp

Primo turno

N. Almagro vs H. Chung