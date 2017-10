“Eh, ma la WTA è noiosa…”

1) Questo è un discreto punto che Magdalena Rybarikova ha vinto in finale contro Barbora Strycova. Tutto il torneo di Linz è stato decisamente “diverso” dal solito, ricco di tennis di alta qualità e soprattutto nelle battute finali della rassegna – grazie a Rybarikova, Strycova e Golubic – improntato alla ricerca dello spettacolo, oltre che della vittoria.

2) Girava voce che sempre lei, Magdalena Rybarikova, sapesse fare un centinaio di palleggi con una pallina da tennis. Ecco, qui vi dimostra che almeno 30 li sa fare per certo.

.@RybarikovaMagda 🇸🇰 showed her awesome dribbling skills! 🎾⚽️Her record is about 260 😯 😳#goodwiththeballs #wta @wta #wtalinz #visitlinz pic.twitter.com/3fOcZphOTy

— WTA Linz (@WTALinz) October 14, 2017