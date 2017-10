Il diario di Roger Polo

Sulla strada del Catai

in gran forma come non mai

Roger Polo torna in pista

e si prende altra conquista.

È da sempre viaggiatore

e di terre scopritore

nuovi mondi ha esplorato

ed è pure migliorato.

Ma è metafora consueta

ogni viaggio ci completa

perchè nuova conoscenza

della vita è dolce essenza.

Rafa Khan è qui caduto

ha lottato, c’ha creduto

e non nega più nessuno

che sia degno numero 1.

Sul diario Rustichello

scrive: “Ieri, giorno bello

questo qui, grande campione

ne avrà vinte ormai… un Milione!”.

Lui ringrazia e da mercante

fa due conti col… contante

pur se in terra sconfinata

la trasferta è ben pagata!

Solo alfin è preoccupato

non si è mica ricordato,

qui tra ori, seta preziosa

un regalo per la sposa.

Poi ci pensa e lì, per caso

ha un trofeo che sembra… un vaso:

“Dall’impaccio esco fuori

porto questo… con due fiori!”.

Leonardo Lars Mazzara