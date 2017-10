Serie A1 femminile: preziosa vittoria a Torino per il TC Prato

La squadra campione d'Italia passa sul campo dello Sporting. Spettacolare esordio di Faenza, club intitolato ad Andrea Gaudenzi

Ha preso il via il campionto di A1 femminile, con otto squadre suddivise in due gruppi. Le campionesse in carica del TC Prato comincia con una vittoria esterna non semplice a Torino sullo Sporting Stampa. Nell’altro confronto del girone 2 grande esordio del Club Atletico Faenza che supera le lombarde del Club Tennis Ceriano (ripescate dopo la retrocessione dell’anno scorso). Sconfitta invece la squadra finalista della scorsa edizione il TC Genova: Il TC Parioli si è imposto per 3-1. Ancora più netta, invece, la sconfitta dell’ambizioso Tennis Club Cagliari in Piemonte a Beinasco: la squadra di casa si impone per 4-0.

La fase a gironi femminile è composta da sei giornate e proseguirà fino a domenica 19 novembre. Dopo la fase di playoff (semifinali) e playout, le finali si giocheranno il 9 e 10 dicembre in sede unica (a Foligno).

GIRONE 1

Tennis Club Parioli ASD – Tennis Club Genova 1893 3-1

Martina Di Giuseppe (PA) b. Alberta Brianti (GE) 64 64

Liudmila Samsonova (GE) b. Martina Caregaro (PA) 64 60

Nastassja Burnett (PA) b. Benedetta Ivaldi (GE) 60 61

Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (PA) b. Alberta Brianti/Liudmila Samsonova (GE) 63 62

USD Tennis Beinasco – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 4-0

Giulia Gatto-Monticone (BE) b. Claudia Giovine (CA) 61 64

Reka-Luca Jani (BE) b. Anna Floris (CA) 76(4) 46 60

Federica Rossi (BE) b. Barbara Dessolis (CA) 63 64

Federica Di Sarra/Federica Rossi (BE) b. Claudia Giovine/ Barbara Dessolis (CA) 36 75 10-8

GIRONE 2

A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – Tennis Club Prato A.S.D. 1-3

Corinna Dentoni (PR) b. Camilla Rosatello (ST) 16 76(4) 62

Michele Alexandra Zmau (ST) b. Maria Elena Camerin (PR) 76(6) 60

Lucrezia Stefanini (PR) b. Federica Joe Gardella (ST) 61 64

Corinna Dentoni/Lucrezia Stefanini (PR) b. Camilla Rosatello/Anna Maria Procacci (ST) 75 63

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – Club Tennis Ceriano A.S.D. 4-0

Alice Balducci (FA) b. Anne Schaefer (CE) 64 64

Camilla Scala (FA) b. Alice Moroni (CE) 63 62

Agnese Zucchini (FA) b. Gloria Stuani (CE) 62 64

Alice Balducci/Camilla Scala (FA) b. Anne Schaefer/Gloria Stuani (CE) 61 61