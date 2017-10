WTA Ranking: Sharapova vicina alla top 50. Errani +100 posti, ora è 180

Maria vince il primo torneo dopo due anni e mezzo e risale di 29 posti. Errani ritorna in top 200 in singolare e in doppio. Vinci fuori dalle 100. Il punto della situazione su Zhuhai

Siamo agli sgoccioli. Ormai la stagione volge al termine e con il ritiro di Konta da Mosca la griglia delle qualificate alle Finals di Singapore è ormai definita. I tornei rimanenti serviranno solo alle escluse per racimolare gli ultimi punti disponibili per risalire ulteriormente in classifica o aggiustare una stagione deludente. Procediamo con ordine.

FINALS E MASTER B – Si è chiusa la Road to Singapore, con la qualificazione di Garcia. Rispetto a un anno fa, si sono confermate solo Halep, Pliskova e Muguruza. Mancheranno all’appello la campionessa in carica Cibulkova, la finalista 2016, Kerber, la maestra 2015, Radwanska, Kuznetsova e Keys. Come anticipato da un altro articolo, non ci saranno 2 campionesse Slam su 4 (Williams e Stephens) e le due vincitrici dei Mandatory di Indian Wells (Vesnina) e Miami (Konta).

Anche il WTA Elite Trophy di Zhuhai sarà orfano della campionessa uscente: Kvitova non ce la farà a difendere il titolo conquistato nel 2016. Si tratta di 770 punti in uscita e che la faranno precipitare fuori dalla top20. Per la RACE di oggi, 16 ottobre, le qualificate sarebbero:

9 Johanna Konta 3610

10 Kristina Mladenovic 2885

11 Svetlana Kuznetsova 2856

12 Coco Vandeweghe 2819

13 Sloane Stephens 2722

14 Anastasia Pavlyuchenkova 2425

15 Anastasija Sevastova 2295

16 Madison Keysn 2213

17 Elena Vesnina 2195

18 Angelique Kerber 2042

19 Ashleigh Barty 2031

WC Shuai Peng

21 Magdalena Rybarikova 1952

22 Daria Gavrilova 1865

Le atlete in grassetto sono già sicure della qualificazione, così come Shuai Peng, omaggiata di una WC. Rybarikova e Gavrilova, in tabellone a Mosca, potrebbero staccare in extremis il biglietto per Zhuhai. In fondo sono solo, rispettivamente, a -79 e -166 punti dall’ultimo posto disponibile occupato da Barty, ferma questa settimana, e a -90 e -177 da Kerber, impegnata in Lussemburgo. Non sono matematicamente escluse Kasatkina (1700) e Goerges (1650), ma dovrebbero vincere il toreno di Mosca per riuscirci. Fuori dai giochi anche per il Master B Agnieszka Radwanska.

BELINDA, SARA E MARIA – Ottimi progressi per le tre ex top ten, che, per ragioni diverse sono precipitate in classifica. Per Sharapova, vincitrice di un torneo dopo quasi 2 anni e mezzo, si porta a ridosso della top50. Le 29 posizioni in più le valgono il n.57 a 120 punti da Tsurenko, n.50. Maria è presente a Mosca, che di punti ne assegna 470 alla vincitrice. Il primo turno la vedrà opposta alla finalista di Linz, Rybarikova. Un esordio non semplice, e se dovesse farcela a superare la ceca non sarebbe sufficiente a centrare la top50. Al secondo turno, poi, la atterebbe o Makarova o Cornet: insomma l’ingresso nelle 50 dovrà guadagnarselo.

Una semifinale e un quarto invece per Errani e Bencic. Nonostante la partita persa, incredibilmente, contro Buzarnescu, Belinda dà segnali positivi di ripresa, non solo in classifica dove guadagna 38 posti e rientra tra le duecento, al n.190. La svizzera, però, non parteciperà ad alcun torneo questa settimana e non potrà migliorare ulteriormente il proprio ranking. Anche Errani raccoglie un ottimo risultato, partendo dalle qualificazioni, dopo lo stop di 2 mesi per doping, e risale di 100 posti, fino al n.180. Inoltre vince il suo primo titolo in doppio dopo 3 anni e fa segnare un +225 posti anche nella classifica di specialità, dove, ora è n.174. Errani è impegnata nell’ITF di Suzhou: al primo turno l’attende la trentunenne statunitense Jennifer Elie, n.295, mentre dal suo lato di tabellone la meglio classificata è Kurumi Nara, n.103. Se dovesse portare a casa il titolo, potrebbe rientrare tre le 150 in singolare.

LE ALTRE – Ritorna in top20 Pavlyuchenkova (+3, n.18), grazie al titolo conquistato a Hong Kong. Ma è Aryna Sabalenka l’osservata speciale di questa settimana. Diciannove anni, bielorussa, dopo la semifinale a Tashkent, si riconferma a Tianjin, dove arriva in finale. Sono 26 i posti guadagnati questa settimana, ottenendo anche il best ranking (n.76). Nuova stella o fuoco di paglia? Entra in top100 Mihaela Buzarnescu (+16, n.89) che alla veneranda età di 29 anni raggunge la sua prima semifinale a Linz. In ascesa anche Jennifer Brady (+10, n.60) e Johanna Larsson (+10, n.79).

Perdono quota invece la campionessa uscente a Tianjin, Shuai Peng (-4, n.29), Alison Riske (-14, n.70), battuta in finale dalla cinese un anno fa, e purtroppo la nostra Roberta Vinci (-3, n.102) che saluta, mestamente la top100.

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. fine 2016 Diff. dal 09/10/17 1 Simona Halep 6175 18 3 0 2 Garbiñe Muguruza 6135 21 5 0 3 Karolina Pliskova 5605 20 3 0 4 Elina Svitolina 5465 20 10 0 5 Venus Williams 4642 16 12 0 6 Caroline Wozniacki 4540 24 13 0 7 Jelena Ostapenko 4510 21 37 0 8 Svetlana Kuznetsova 3950 19 1 0 9 Caroline Garcia 3860 25 14 0 10 Johanna Konta 3795 21 0 0 11 Angelique Kerber 3122 21 -10 1 12 Dominika Cibulkova 3110 23 -7 -1 13 Kristina Mladenovic 2910 25 29 0 14 Coco Vandeweghe 2819 16 23 1 15 Sloane Stephens 2722 10 21 1 16 Madison Keys 2713 15 -8 -2 17 Petra Kvitova 2532 17 -6 0 18 Anastasia Pavlyuchenkova 2425 25 10 3 19 Agnieszka Radwanska 2340 21 -16 -1 20 Elena Vesnina 2300 25 -4 -1

Teen Ranking

Nonostante il salto in classifica genrale, Sabalena si riconferma ottava del ranking delle giovani under 20. Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 09/10/17 1 Jelena Ostapenko 1997 7 0 2 Daria Kasatkina 1997 28 0 3 Ana Konjuh 1997 42 0 4 Catherine Bellis 1999 44 0 5 Marketa Vondrousova 1999 64 0 6 Naomi Osaka 1997 65 0 7 Natalia Vikhlyantseva 1997 67 0 8 Aryna Sabalenka 1998 76 0 9 Sofia Kenin 1998 114 1 10 Francoise Abanda 1997 122 -1

Nation Ranking

Stabili le prime dieci posizioni del ranking dedicato alle compagini nazionali. Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 09/10/17 1 Stati Uniti 34 0 2 Repubblica Ceca 45 0 3 Russia 46 0 4 Francia 61 0 5 Australia 86 0 6 Germania 87 0 7 Romania 94 0 8 Cina 106 0 9 Croazia 123 0 10 Spagna 124 0

Casa Italia

Ritorna prepotentemente nella top ten italiana Sara Errani (+ 6 posti e n.5). Si assotiglia la pattuglia in top100, con l’uscita di Vinci. La migliore azzurra è sempre Camila Giorgi, che però retrocede al n.77.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 116,6.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 09/10/17 1 Camila Giorgi 77 0 2 Francesca Schiavone 84 0 3 Roberta Vinci 102 0 4 Jasmine Paolini 140 0 5 Sara Errani 180 6 6 Georgia Brescia 191 0 7 Martina Trevisan 198 -2 8 Deborah Chiesa 213 -1 9 Jessica Pieri 258 -1 10 Cristiana Ferrando 278 0 11 Giulia Gatto-Monticone 283 -2 12 Camilla Rosatello 300 0 13 Martina Di Giuseppe 320 0 14 Stefania Rubini 340 0 15 Martina Caregaro 379 0 16 Anastasia Grymalska 396 0 17 Alice Matteucci 400 0 18 Camilla Scala 420 0 19 Gaia Sanesi 479 0 20 Lucrezia Stefanini 493 0

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 26 6175 18

2 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6135 21

3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5605 20

4 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5465 20

5 0 [USA] Venus Williams 37 4642 16

6 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 4540 24

7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 4510 21

8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32 3950 19

9 0 [FRA] Caroline Garcia 23 3860 25

10 0 [GBR] Johanna Konta 26 3795 21

11 1 [GER] Angelique Kerber 29 3122 21

12 -1 [SVK] Dominika Cibulkova 28 3110 23

13 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2910 25

14 1 [USA] Coco Vandeweghe 25 2819 16

15 1 [USA] Sloane Stephens 24 2722 10

16 -2 [USA] Madison Keys 22 2713 15

17 0 [CZE] Petra Kvitova 27 2532 17

18 3 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 26 2425 25

19 -1 [POL] Agnieszka Radwanska 28 2340 21

20 -1 [RUS] Elena Vesnina 31 2300 25

21 -1 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2295 24

22 0 [AUS] Daria Gavrilova 23 2110 23

23 0 [AUS] Ashleigh Barty 21 2031 17

24 0 [USA] Serena Williams 36 2030 11

25 1 [CZE] Barbora Strycova 31 2025 26

26 2 [SVK] Magdalena Rybarikova 29 1952 18

27 0 [GER] Julia Goerges 28 1775 23

28 1 [RUS] Daria Kasatkina 20 1745 22

29 -4 [CHN] Shuai Peng 31 1745 26

30 0 [NED] Kiki Bertens 25 1680 29

31 0 [CHN] Shuai Zhang 28 1655 29

32 0 [CZE] Lucie Safarova 30 1650 21

33 0 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1605 22

34 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1605 18

35 0 [EST] Anett Kontaveit 21 1530 22

36 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1522 13

37 0 [ROU] Sorana Cirstea 27 1455 25

38 0 [BEL] Elise Mertens 21 1409 29

39 0 [FRA] Alizé Cornet 27 1377 24

40 0 [ESP] Carla Suárez Navarro 29 1311 25

41 2 [AUS] Samantha Stosur 33 1290 23

42 -1 [CRO] Ana Konjuh 19 1275 20

43 -1 [USA] Lauren Davis 24 1233 25

44 0 [USA] Catherine Bellis 18 1225 22

45 0 [HUN] Timea Babos 24 1210 28

46 2 [CHN] Qiang Wang 25 1165 22

47 -1 [CRO] Donna Vekic 21 1155 27

48 1 [GRE] Maria Sakkari 22 1129 27

49 3 [GER] Tatjana Maria 30 1129 36

50 -3 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1125 25