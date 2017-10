ATP Mosca: il martedì azzurro si apre con la sconfitta di Fabbiano

Subito fuori Thomas, battuto al terzo set da Damir Dzumhur (testa di serie numero 6). In giornata l'esordio di Seppi (contro Vesely) e Lorenzi-Djere

UN BAGEL NON BASTA – Niente da fare per il nostro Thomas Fabbiano. È il 25enne bosniaco Damir Dzumhur, numero 38 del mondo, ad imporsi in tre set e ad approdare al secondo turno. Buona prova nonostante la sconfitta dell’azzurro numero 75 ATP, contro un giocatore che sta vivendo la migliore stagione della carriera. Un solo precedente, risalente al torneo di Umago della scorsa stagione che ha visto la vittoria in rimonta di Dzumhur. Partita equilibrata nei primissimi game. Sul 2-1 per il bosniaco Thomas si complica la vita andando sotto 0-40 sulla sua battuta anche a causa di un doppio fallo e non riesce a difendere il turno di servizio. Il break subito si rivelerà decisivo per le sorti del primo set. Cambia invece totalmente la musica nel successivo. Un eccellente parziale di 12 punti a 1 permette a Fabbiano di issarsi subito sul 3-0. Il quarto gioco è il più lungo del match e dopo ben 20 punti giocati è ancora il nostro portacolori a uscirne vincitore chiudendo alla quinta occasione. Un ulteriore break subito da Damir consegnerà il set con tanto di bagel al 28enne pugliese. Nel parziale decisivo però l’efficacia al servizio dell’italiano sembra venire meno. Sull’1-1 gioca un brutto game e, sotto 15-40 commette un grave doppio fallo che consegna il break al bosniaco. Fabbiano non riuscirà più a impensierire l’avversario in risposta e cederà un’altra volta il servizio sul 2-4 sbagliando un facile smash sulla palla break. Non avrà problemi Damir a chiudere tenendo a zero l’ultimo turno di battuta.

(in aggiornamento)

Risultati:

[6] D. Dzumhur b. T. Fabbiano 6-3 0-6 6-2

[Q] L. Rosol b. [WC] K. Kravchuk 4-6 6-3 7-6(3)

E. Donskoy vs R. Dutra Silva

J. Vesely vs A. Seppi

D. Lajovic vs [PR] R. Berankis

[7] P. Lorenzi vs L. Djere

[5] A. Rublev vs [Q] F. Krajinovic

Giacomo Capra