Mondo Junior: i campioni e le campionesse della settimana

Settimana 9-15 ottobre. Andrew Fenty e Whitney Osuigwe trionfano ai Pan American ITF Championships (grado B1). Battuti in finale Emilio Nava e Natasha Subbhash

11th Kuwait ITF Junior Tournament, Kuwait – Grade 5 Hard

Boys: Saud Alhaqbani (KSA) b. Raphael Collignon (BEL) 7-5 6-1

Girls: Sofia Plotnikova (RUS) b. Charlotte Navin-Weinstein (GBR) 7-6(3) 7-5

Pan American ITF Championship, USA – Grade B1 Hard

Boys: Andrew Fenty (USA) b. Emilio Nava (USA) 6-2 7-5

Girls: Whitney Osuigwe (USA) b. Natasha Subbhash (USA) 6-4 6-3

Koza Wos Tennis Cup, Turchia – Grade 5 Hard

Boys: Moritz Thiem (AUT) b. Emir Sendogan (TUR) 7-5 3-6 6-0

Girls: Selin Lidya Sepken (TUR) b. Ozlem Uslu (TUR) 6-4 1-6 6-4

Shymkent Open, Kazakistan – Grade 3 Clay

Boys: Dostanbek Tashbulatov (KAZ) b. Alexandr Binda (RUS) 6-1 6-4

Girls: Vlada Koval (RUS) b. Maria Shusharina (RUS) 7-5 6-0

Davis Trading Junior ITF Indoor Championships, Canada – Grade 5 Hard

Boys: Nicolas Ocana Lavoie (CAN) b. Fernando Fonseca (BRA) 7-5 6-1

Girls: Rachel Krzyzak (CAN) b. Mireille Moreau (CAN) 7-6(2) 6-4

Waikato Thames Valley 18 & Under ITF Championships, Nuova Zelanda – Grade 5 Hard

Boys: Macsen Sisam (NZL) b. George Stoupe (NZL) 6-1 6-2

Girls: Nina Paripovich (NZL) b. Sarah Weekley (NZL) 7-5 6-3

Tehran Junior Championships, Iran – Grade 5 Clay

Boys: Artur Soghoyan (ARM) b. Zyaan Ahmed (GBR) 6-2 6-0

Girls: Zeynep Naz Ozturk (TUR) b. Kateryna Zadorozhna (UKR) 6-4 6-0

IX Copa Mangú, Repubblica Dominicana – Grade 5 Hard

Boys: Andrew Dale (USA) b. Mateo Gomez (COL) 6-2 6-3

Girls: Gia Cohen (USA) b. Jackeline Lopez (USA) 6-2 6-7(7) 6-4

Copa FTCH 2017, Cile – Grade 2 Clay

Boys: Fabian Marozsan (HUN) b. Joao Lucas Reis da Silva (BRA) 6-1 6-4

Girls: Laura Sofia Rico Garcia (COL) b. Ana Makatsaria (GEO) 6-3 6-2

Curacao Open, Curacao – Grade 5 Hard

Boys: Santiago Galan (COL) b. Max Hartstein (GER) 6-4 7-5

Girls: Jennifer Kida (USA) b. Afrika Smith (BAH) 6-2 6-1

Copa Guga Kuerten 2017, Brasile – Grade 4 Clay

Boys: Mateus Alves (BRA) b. Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) 6-3 7-6(4)

Girls: Jaedan Brown (USA) b. Nathalia Wolf Gasparin (BRA) 6-1 6-0

30th Sarawak Chief Minister’s Cup (II) ITF Junior Circuit, Malesia – Grade 3 Hard

Boys: Rinky Hijikata (AUS) b. Digvijay Pratap Singh (IND) 7-6(5) 6-3

Girls: Mananchaya Sawangkaew (THA) b. Jiaqi Wang (CHN) 6-2 6-3

Widjojo Soejono 2017 ITF Junior Circuit, Indonesia – Grade 5 Hard

Boys: Odeda Muhammad Arazza (INA) b. Sai Karteek Reddy Ganta (IND) 7-5 6-2

Girls: Na DONG (CHN) b. Zongyu LI (CHN) 7-6(7) 6-3

6º Torneo Internacional Junior de Pontevedra, Spagna – Grade 2 Hard

Boys: Clement Tabur (FRA) b. Alberto Colas Sanchez (ESP) 6-2 6-2

Girls: Daniela Vismane (LAT) b. Marta Custic (ESP) 7-5 7-6(7)

ITF Junior Mostaganem, Algeria – Grade 5 Hard

Boys: Terence Atmane (FRA) b. Youcef Rihane (ALG) 7-5 6-2

Girls: Timea Visontai (HUN) b. Amira Badawi (EGY) 4-6 6-2 6-3

GreenMax Cup International Junior Championships (Week 2), Taipei – Grade 4 Hard

Boys: Daisuke Inagawa (JPN) b. Kun Liu (TPE) 1-4 4-2 10-8

Girls: Joanna Garland (TPE) b. Chao-Yi Wang (TPE) 4-1 4-2

ITF 5 Burgersdijk Tennis Rhijenhof, Olanda – Grade 5 Hard

Boys: Alexander Maarten Jong (NED) b. Max Houkes (NED) 7-6(5) 6-0

Girls: Lian Tran (NED) b. Diana Martynov (FRA) 6-4 6-2