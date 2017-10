TV e Rete: ritorno in Europa per la volata finale, su Supertennis

L'ultima fetta di stagione, sull'indoor europeo, entra nel vivo: quattro tornei saranno coperti dalla TV della FIT incluso il combined di Mosca

Concluso lo swing asiatico, il grande tennis torna nella vecchia Europa per il finale di stagione (anche se le WTA Finals si giocheranno a Singapore). Questa settimana tre tornei ATP 250 e due tornei WTA in condizioni indoor. Il combined WTA Premier/ATP 250 di Mosca è l’evento più grande e torna a casa Maria Sharapova che chiuderà lì la stagione più difficile della sua carriera. Gli altri due tornei maschili sono due grandi classici del passato: Stoccolma e Anversa mentre nel Granducato di Lussemburgo si gioca l’ultimo WTA International della stagione.

Supertennis trasmetterà quattro dei cinque eventi della settimana (ad esclusione di Anversa), andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione TV e streaming.

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) offrirà in diretta 4 tornei della settimana, tutti giocati su cemento indoor: il combined WTA Premier/ATP 250 di Mosca, l’ATP 250 di Stoccolma e il WTA International del Lussemburgo.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (che spesso può offrire streaming multipli). Questa la programmazione nel dettaglio:

WTA Premier Mosca

martedì 17 ottobre – LIVE alle ore 14.00 ed alle ore 16.00

mercoledì 18 ottobre – LIVE alle ore 10.00, alle ore 12.00 ed alle ore 17.30

giovedì 19 ottobre – LIVE alle ore 11.00, alle ore 13.00 ed alle ore 15.30

venerdì 20 ottobre – LIVE alle ore 14.00 e alle ore 15.45 (semifinali)

sabato 21 ottobre – LIVE alle ore 12.00 (finale)

ATP 250 Mosca

martedì 17 ottobre – LIVE alle ore 10.00, alle ore 12.00 ed alle ore 17.30

mercoledì 18 ottobre – LIVE alle ore 13.30 ed alle ore 15.30

giovedì 19 ottobre – LIVE alle ore 15.30 ed alle ore 17.30

venerdì 20 ottobre – LIVE dalle 17.30; differita alle ore 22.30

sabato 21 ottobre – LIVE dalle ore 16.30 (semifinale2); differita alle ore 18.45 (semifinale1)

domenica 22 ottobre – differita alle ore 17.05 (finale)

ATP 250 Stoccolma

martedì 17 ottobre – LIVE alle ore 18.30 ed alle ore 20.30

mercoledì 18 ottobre – LIVE alle ore 18.30 ed alle ore 20.30

giovedì 19 ottobre – LIVE alle ore 18.30 ed alle ore 20.30

venerdì 20 ottobre – LIVE alle ore 12.00, alle ore 18.30 ed alle ore 20.30

sabato 21 ottobre – LIVE alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 (semifinali)

domenica 22 ottobre – LIVE alle ore 15.05 (finale)

WTA International Lussemburgo

giovedì 19 ottobre – differita alle ore 00.15 ed alle ore 06.00

venerdì 20 ottobre – differita dalle ore 00.15 (quarti)

sabato 21 ottobre – differita alle ore 00.15 ed alle ore 02.00 (semifinali); differita alle ore 20.45 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile. Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP 250 Stoccolma: 23 match IN DIRETTA da lunedì 16 ottobre

– ATP 250 Mosca: 17 match IN DIRETTA da lunedì 16 ottobre

– ATP 250 Anversa: 7 match IN DIRETTA da venerdì 20 ottobre

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.



STREAMING (WTATV.com)



Il nuovo servizio streaming ufficiale della WTA consente di seguire tutti i tornei del circuito al prezzo di 8.93 euro al mese o 67.05 euro per un anno. L’abbonamento consente l’accesso tramite PC/MAC e dispositivi mobili e si può sospendere in qualsiasi momento.

Questa settimana copertura integrale multi-campo del Premier di Mosca e dell’International di Lussemburgo: 4 campi per il torneo russo (Centrale, N.1, N.2, N.3) e due per il torneo del Granducato (Stadium, Campo N.1).