Scacco matto di Magdalena Rybarikova, che stoppa Maria Sharapova al suo rientro a Mosca dopo 10 anni

MAGDA! – Termina la striscia positiva di Maria Sharapova che, dopo la vittoria in quel di Tianjin, viene estromessa dalla Kremlin Cup per mano della testa di serie numero otto e fresca finalista del torneo di Linz Magdalena Rybarikova. Nonostante i dieci anni di assenza da Mosca, la siberiana non sembra aver perso il feeling con il pubblico di casa che la acclama sin dai palleggi di riscaldamento. Il match è un’autentica battaglia, la Sharapova fatica durante i primi turni di battuta ma ne esce vittoriosa sempre grazie al servizio. Dall’altra parte della rete la tenuta fisica della slovacca è impressionante e le tante variazioni del suo gioco mandano in panne la campionessa russa. Il primo set è deciso dal tie-break dove i gratuiti (compreso un doppio fallo dolorosissimo) di Masha la fanno da padrone. Rybarikova chiude il primo parziale con uno splendido dritto lungolinea.

Il secondo set segue la falsa riga del primo, Sharapova non riesce a fare male in risposta fino al nono game dove l’aggressività della tigre siberiana la porta ad avere due palle break. In questo momento la poca lucidità e la mancanza di reattività nei piedi costringono la campionessa russa a commettere degli errori incredibili. Ritrovatasi a servire sotto 7-6 5-4 Masha appare un po’ scarica e la stanchezza accumulata nei giorni scorsi si fa sentire, la russa commette altri quattro gratuiti concedendo di fatto l’accesso al prossimo turno alla sua avversaria. Sconfitta amara dunque per Maria Sharapova che sotto gli occhi della folla accorsa per lei (biografia alla mano) non riesce ad agguantare la vittoria in questo ultimo torneo del 2016. La pluricampionessa Slam ha indubbiamente accusato le fatiche della scorsa settimana, ma è proprio da qui che deve ripartire la scalata del prossimo anno perché il tennis femminile ha bisogno di lei più che mai. Ottima prestazione invece per Magdalena Rybarikova che conferma l’ottimo momento e gli incredibili miglioramenti fatti dopo il rientro, adesso ad attenderla ci sarà Alize Cornet. Una vittoria le consegnerebbe – momentaneamente, in attesa dei risultati delle altre contendenti – il pass per l’Elite Trophy di Zhuhai.

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] V. Lapko b. M. Zanevska 6-2 6-3

[7] J. Goerges b. [Q] P. Monova 6-0 6-3

[8] M. Rybarikova b. [WC] M. Sharapova 7-6(3) 6-4

N. Vikhlyantseva b. [Q] K. Kanepi 6-3 6-2

I. Begu b. [Q] E. Rybakina 6-1 3-6 6-3

[5] A. Pavlyuchenkova vs D. Kasatkina

[6] D. Gavrilova vs Kr. Pliskova

Matteo Guglielmo