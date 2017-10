ATP Anversa: l’audace e fortunato Tsitsipas per la prima volta ai quarti

Prova di carattere del 19enne greco contro lo sfortunato Karlovic, costretto al ritiro per infortunio. Ai quarti troverà Goffin o Tiafoe. In giornata anche Tsonga e Ferrer

[Q] S. Tsitsipas b. I. Karlovic 7-6(4) 5-6 rit. (Andrea Ciocci)

Se è vero che c’è più differenza tra 0 e 1 che tra 1 e 100, allora Stefanos Tsitsipas, il talentuoso 19enne ateniese dallo stile classico, sa di aver già superato uno scoglio importante la settimana scorsa. Vincendo a Shanghai il suo primo incontro ufficiale in un main draw contro un altro giovane, Karen Khachanov. Oggi, negli ottavi di finale del torneo di Anversa, aveva un’altra colonna d’Ercole da superare, Ivo Karlovic. Prova superata con una condotta di gara molto giudiziosa, sebbene viziata dal ritiro del croato per un infortunio, quando il greco era in vantaggio di un set.

year over for the doc…. pic.twitter.com/tdfsdlmIz9 — Ardeal (@UnArdeal) October 19, 2017

Il copione è il solito, quello visto mille volte quando dall’altra parte della rete c’è un big server con misure da cestista. Non risponde né fa rispondere. Insomma, la regola del servizio non sbaglia mai. Vale a dire, tie-break garantito, messo in dubbio da un solo momento thriller, quello in cui Tsitsipas annulla una palla break sul 5 pari. Ora la tensione gioca il suo ruolo, il che spiega i due mini break per parte nei primi 6 punti. Inaspettatamente, è Ivo a cedere per primo nella battaglia di nervi. Gioca davvero male gli ultimi punti e regala il parziale all’ateniese. “Solo” undici i punti giocati. Notevole, comunque, la prova del greco, che mette in mostra un gioco a tutto campo condito da belle discese a rete e una sorprendente (o confortante, per il già folto schieramento dei suoi fan) tenuta mentale. Passando alla fotocopiatrice il primo set, si ottiene il secondo. Con un improvviso sussulto. Sul 6-5 Karlovic, in assenza assoluta di palle break, il croato cade a terra. La smorfia di dolore impone un MTO per accertare le condizioni della caviglia sinistra. Mentre Tsitsipas riscalda il servizio, la gestualità del giocatore di Zagabria è inequivocabile: non ce la fa e abbandona il campo fra gli applausi. Seppur con un po’ di fortuna, Tsitsipas muove ancora la classifica degli incontri vinti. Cosa più importante, accede per la prima volta ai quarti di un torneo maggiore. Dove attende il vincente di Goffin-Tiafoe.

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] S. Tsitsipas b. I. Karlovic 7-6(4) 5-6 rit.

[4] D. Schwartzman vs E. Escobedo

[2/WC] J.W. Tsonga vs [Q] K. De Schepper

[1] D. Goffin vs [WC] F. Tiafoe

[5] D. Ferrer vs S. Darcis