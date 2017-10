ATP Challenger: Sonego ai quarti, Caruso e Donati ci provano

La situazione aggiornata relativa ai quattro challenger in corso questa settimana (Ningbo, Las Vegas, Ismaning, Cali). I tre azzurri ancora in corsa in Germania

Ningbo (Cina. Hard, Plexipave. $125.000)

Tabellone allineato ai quarti di finale nel Challenger più ricco della settimana (18.000 dollari e 100 punti al vincitore). Il veterano del circuito minore, Yen-Hsun Lu, guida la parte alta del tabellone. Nei quarti sfiderà la testa di serie numero 8, il canadese Peter Polansky. Nel secondo quarto (orfano della testa di serie numero 4, Radu Albot, sconfitto al primo turno dal cinese Di Wu), se la vedranno Taro Daniel (tds n.5) e il 19enne qualificato giapponese Yosuke Watanuki (430 del mondo). Passando alla parte basse del tabellone, troviamo il russo Mikhail Youzhny (tds n.7) opposto al cinese Li Zhe. Da segnalare la sconfitta al primo turno di Taylor Fritz. La testa di serie numero 3 si è arresa al terzo set al koreano Duck Hee Lee (se non conoscete la sua storia… leggetela qui), fermato poi a sua volta da Li Zhe. Nell’ultimo quarto di finale, l’australiano Jordan Thompson (tds n.2) sfiderà il qualificato austriaco Jurij Rodionov (18 anni, numero 691 del mondo).

Las Vegas (USA. Hard. $50.000)

Già tre teste di serie cadute nei primi due turni del Challenger statunitense, allineato soltanto per metà ai quarti di finale. Già qualificati negli ultimi otto quattro statunitensi: il 19enne Stefan Kozlov (testa di serie numero 4), sfiderà Kevin King, mentre Bradley Klahn (che ha battuto al secondo turno la testa di serie n.6 Michael Mmoh) affronterà Evan King. Subito fuori il terzo favorito del seeding, Bjorn Fratangelo, battuto al primo turno da Brydan Klein. Programmati per la giornata di oggi i restanti quattro incontri di secondo turno: in campo le prime due teste di serie del torneo – Tennys Sandgren (1) e Cameron Norrie (2) – che sfideranno rispettivamente l’austriaco Lucas Miedler (328 del mondo) e il britannico Liam Broady (196 del ranking). Infine Sam Groth (tds 7) se la vedrà contro il qualificato tedesco Jan Choinski (320 del mondo) e l’ultimo favorito del seeding, Reilly Opelka, sarà opposto ad un altro qualificato, lo statunitense Jared Hiltzik (416).

Ismaning (Germania. Carpet. $43.000)

Erano quattro gli azzurri ai nastri di partenza (più Lorenzo Frigerio, sconfitto nelle qualificazioni). Ne sono rimasti tre: Sonego, Caruso e Donati (tutti sorteggiati nella parte alta del tabellone). L’unico eliminato è Matteo Viola, battuto al primo turno nel derby azzurro da Salvatore Caruso (tds n5). È già ai quarti Lorenzo Sonego – reduce dal suo primo successo a livello Challenger in quel di Ortisei – grazie alle vittorie ottenute contro Daniel Altmaier (ottava testa di serie e 226 del mondo) e Bernabe Zapata Miralles. Al prossimo turno sfiderà il padrone di casa Daniel Masur (293 del ranking mondiale). A caccia di un posto negli ultimi otto Salvatore Caruso e Matteo Donati, che in caso di vittoria potrebbero sfidarsi nei quarti. Salvatore sfiderà per la prima volta in carriera la wild card tedesca Tim Puetz (proprio il giocatore sconfitto da Sonego nella finale di Ortisei), mentre Matteo se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez (20 anni, 262 del ranking). Anche qui nessun precedente. Nella parte bassa del tabellone, già ai quarti la testa di serie numero 3 Yannick Hanfmann, che se la vedrà con Tristan Lamasine. Programmati oggi, insieme a Sonego e Donati, gli incontri di secondo turno tra Bachinger (tds 7) e Hurkacz e tra Dustin Brown (secondo favorito del seeding) e il qualificato tedesco Tobias Simon.

Cali (Colombia. Terra rossa. $50.000)

Teste di serie dimezzate dopo i primi due turni: fuori Horacio Zeballos (1), Estrella Burgos (3), Jozef Kovalik (6) e Ojeda Lara (7). Percorso netto fin qui per il 20enne spagnolo Jaume Munar, che dopo aver lasciato appena quattro giochi a Zeballos al primo turno, si è confermato superando nettamente il portoghese Joao Domingues. Nei quarti sfiderà la testa di serie numero 8, Andrej Martin. Nel secondo quarto della parte alta del tabellone si affronteranno Guilherme Clezar e la wild card Alejandro Gonzalez (che hanno rispettivamente sconfitto al primo turno Estrella Burgos e Kovalik). Meno sorprese nella parte bassa: Carballes Baena (4) affronterà Gerald Melzer (5), mentre Delbonis (2) se la vedrà con Blaz Rola.

