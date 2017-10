ATP Mosca: fuori Carreno, si infiamma la corsa a Londra

Il next-gen russo Medvedev batte lo spagnolo attualmente ultimo qualificato per le ATP Finals. Ma i margini ora sono ristretti

CARRENO OUT – La storia ha dimostrato che le Campagne di Russia finiscono spesso con delle disfatte. Non sarà il caso dei usare questo termine per descrivere il torneo di Pablo Carreno Busta, conclusosi con la netta sconfitta negli ottavi contro Daniil Medvedev. Se però lo spagnolo cercava i punti della sicurezza per qualificarsi alle ATP Finale di Londra, allora si può parlare di battuta d’arresto. Il match di oggi ha detto chiaramente che il russo è più attrezzato per queste superfici. Non che Carreno Busta non abbia lottato, ma è apparso spesso in affanno, anticipato da un avversario capace di anticipare e di prendere l’iniziativa. Tattica che paga nel tennis indoor. Nei primi sei giochi viene seguito l’ordine dei servizi. Ma la maggiore propensione offensiva di Medvedev presenta il conto al nativo di Gijon. Due break consentono al moscovita di chiudere sul 6-3. Il secondo set si registra subito un break per parte. Sul 2-3, lo spagnolo deve annullare una palla break. Un’anteprima di quanto accade due giochi dopo, chiuso da Medvedev che chiude capitalizzando la terza palla break. Fine dei giochi. Il russo vince anche la seconda frazione per 6-3, complicando il rush finale per Londra di Carreno Busta. Con Anderson, Querrey e, chissà, Kyrgios e del Potro, non ancora condannati dalla matematica, nei prossimi tornei ci sarà da divertirsi. Medvedev se la vedrà nei quarti con il qualificato bosniaco Mirza Basic che ha lasciato appena due giochi al serbo Laslo Djere

(in aggiornamento)

Risultati:

[Q] M. Basic b. L. Djere 6-1 6-1

D. Medvedev b. [1] P. Carreno Busta 6-3 6-3

[Q] F. Krajinovic vs [PR] R. Berankis

[2] A. Ramos Vinolas vs [LL] A. Bublik