Konta licenzia il coach e fa fagotto: niente Singapore né Zhuhai

Nell’ordine Johanna Konta ha perso un posto tra le prime otto – e quindi la possibilità di disputare le WTA Finals – a causa di una Garcia arrembante e di un problema al piede destro, lo stesso che dopo averle fatto saltare Mosca a scopo precauzionale la costringerà ad essere assente a Singapore (dove sarebbe stata la prima riserva) e all’Elite Trophy di Zhuhai, che lo scorso anno la vide eliminata in semifinale. La britannica chiuderà quindi la stagione al nono posto nel ranking: nessuna inseguitrice ha abbastanza punti da ambire a superarla vincendo il “Masterino”.

Che non si tratti del miglior finale di stagione ipotizzabile lo testimonia anche l’altra notizia che ha accompagnato l’annuncio del suo forfait per Singapore e Zhuhai. Johanna ha deciso di separare la sua strada da quella del coach Wim Fissette, con cui il rapporto è durato poco meno di un anno e ha fruttato il primo titolo in un Premier Mandatory (Miami) e un’ottima prima metà di stagione, terra battuta a parte, arenatasi contro l’infortunio che Jo si porta dietro da diversi tornei e contro la scottante delusione di Wimbledon, dopo la quale sono arrivate solo due vittorie su nove incontri. Questo il comunicato di Johanna Konta:

“Dopo un’attenta e difficile decisione, io e Wim Fissette deciso di comune accordo di chiudere il nostro rapporto di lavoro. Ci lasciamo serenamente e auguro a Wim tutto il meglio. Abbiamo raggiunto diversi traguardi insieme e voglio ringraziarlo per la sua pazienza, il suo duro lavoro e la sua competenza. Lavorerò con il mio team nelle prossime settimane per trovare il modo migliore di proseguire, per me e per il mio tennis. L’obiettivo è trovare un nuovo allenatore (o allenatori) il prima possibile ma l’attenzione sarà per prendere la decisione corretta e non la più veloce. Il mio “hitting partner” Andrew Fitzpatrick, il mio preparatore Gill Myburgh, il mio fisioterapista Milly Mirkovic e la mia mental coach Elena Sosa rimarranno nel mio staff. Sono molto ottimista per il futuro e motivata a migliorare e diventare la migliore versione di me stessa.

Il mio piede sta migliorando ma è ancora consigliabile un periodo di riposo quindi, sfortunatamente, non sarò presente a Singapore e all’Elithe Trophy di Zhuhai. Entrambi sono eventi straordinari e mi dispiacerà molto non prendervi parte ma voglio essere sicura di essere nelle condizioni migliori per iniziare la preparazione in vista del 2018, che sperò sarà una grande stagione per me“