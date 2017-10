Serie A1: le donne del TC Prato in casa contro Faenza, uomini a Trento

Dopo la vittoria nella prima giornata contro la Stampa Sporting Torino, le ragazze del TC Prato ospitano Ca Faenza. Gli uomini (sconfitti all'esordio) sfidano l'Ata Battisti

La voce dei Circoli su Ubitennis

Seconda giornata (domenica 22 ottobre) per la serie A1 del tennis con le due formazioni del TC Prato che hanno impegni differenti. La squadra femminile, in questa occasione in casa, sarà di scena in via Firenze (inizio delle sfide alle 10) con ingresso libero, contro Ca Faenza. Mentre gli uomini saranno impegnati a Trento contro l’Ata Battisti. Le ragazze arrivano dall’importante affermazione contro la Stampa Sporting Torino che ha dato i primi 3 punti in classifica. Faenza ha superato 4-0 il CT Ceriano in casa e quindi è formazione da prendere con le molle e da non sottovalutare. Tra le sue fila ci sono Alice Balducci e Camilla Scala con un buon passato alle spalle. Per il team pratese ci sarà Corinna Dentoni, protagonista nella 1° giornata, con la sua vittoria contro Rosatello nell’ultimo singolare che ha dato il 2-1 al TC Prato. Inseme a lei Lucrezia Stefanini (vincente in singolare e in doppio proprio con la compagna Dentoni). La terza giocatrice in campo non sarà Maria Elena Camerin (che è impegnata in altre attività) ma la pratese Gaia Sanesi che così ritorna nella sua città per rappresentare i colori del Tennis Club Prato. Al maschile, dopo la sconfitta in casa per 4-2 con il TC Parioli Roma, la squadra laniera va a Trento per cercare i tre punti anche perché la squadra trentina ha perso con il TC Crema 6-0 e quindi è obbligo trovare la vittoria per poi giocarsi il primo posto del girone. Ci sarà Lorenzo Sonego, capace la scorsa settimana di vincere il torneo challenger di Ortisei, che insieme a Jacopo Stefanini, Matteo Trevisan e Federico Iannaccone cercheranno la prima affermazione di questo campionato.