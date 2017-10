ATP Mosca: Seppi combatte ma si arrende a Dzumhur

Ottimo match di Andreas contro il bosniaco, decisivo il break sul 4 pari del terzo set

SEPPI, PECCATO – Lo aveva già battuto a Sofia e a Lione, sempre quest’anno, ma ad Andreas Seppi è mancata la terza vittoria contro Damir Dzumhur. Dall’ultima sfida, il bosniaco ha guadagnato 58 posizioni in virtù dell’ottimo periodo di forma mostrato fra agosto e settembre che a San Pietroburgo gli ha portato il primo titolo in carriera.

Damir è un avversario completamente diverso da Philipp Kohlschreiber, battuto mercoledì da Andreas. Se il venticinquenne di Sarajevo va preso a esempio tattico da chi non possiede il talento tennistico puro del tedesco, lo stesso non può dirsi dell’atteggiamento: il massimo disappunto di Kohli è un’espressione che rivela nulla più di un “ohibò” seguita dalla testa che si inclina di lato, mentre Dzumhur è platealmente insopportabile. Lo fa vedere già nei primissimi giochi con una reazione spropositata dopo una caduta sul passante, poi quando viene beffato da smorzata e lob al volo con relativo warning per abuso di palla e ancora con la racchetta scagliata a terra; ogni volta, il punto successivo è stato deciso da un errore di Seppi.

L’azzurro sembra però partire senza la necessaria concentrazione e cede subito il servizio, ma la ritrova in fretta riprendendo l’avversario sul 2 pari incanalando la prima partita verso il tie-break come nelle due precedenti sfide. Invece, Andreas gioca un solido decimo game prendendosi break e set sfruttando quattro gratuiti bosniaci. La prevedibile reazione di Dzumhur comporta una nuova partenza in salita per l’italiano che poi non riesce a sfruttare due occasione per replicare l’aggancio sul 2 pari e, anzi, cede anche il successivo servizio: il set è compromesso e il tentativo di rientrare in extremis serve solo a peggiorare la statistica sulle palle break (0-4).

Nella partita finale, sintomo di una ritrovata determinazione, Seppi sorprende tenendo finalmente il primo turno di battuta, mentre Damir sorprende meno continuando a lamentarsi dei suoi colpi, di quelli avversari e delle chiamate. Il 4 pari arriva senza emozioni, ma senza emozioni arriva anche il break decisivo concesso da Andreas con quattro gratuiti e Dzumhur può chiudere con il servizio. Nella sua quinta semifinale dell’anno, aspetta il vincente fra il nextgen Daniil Medvedev e il qualificato Mirza Basic.

in aggiornamento

Risultati:

[6] D. Dzumhur b. A. Seppi 4-6 6-2 6-4

[3] A. Mannarino vs D. Sela

D. Medvedev vs [Q] M. Basic

[PR] R. Berankis vs [LL] A. Bublik

Michelangelo Sottili