Gli italiani in campo oggi

Fognini-Sock a Stoccolma (non prima delle 13.30). Seppi-Dzumhur a Mosca (non prima delle 14)

La giornata odierna vede impegnati due italiani nei quarti di finale di due diversi tornei ATP. A Stoccolma Fabio Fognini affronterà Jack Sock (non prima delle 13.30). L’unico precedente risale a due anni fa e in quel caso fu lo statunitense a imporsi abbastanza nettamente sul cemento di Miami. La sfida non è delle più semplici, ma la buona versione di Fabio vista durante lo swing asiatico può sicuramente giocarsi le proprie chance. In caso di vittoria, il ligure troverebbe in semifinale uno tra Grigor Dimitrov, apparso in splendida forma nelle ultime uscite, e Mischa Zverev, sempre ostico sui campi veloci.

Spostandoci a est, troviamo invece Andreas Seppi impegnato nella Kremlin Cup di Mosca (torneo che ha vinto nel 2012). L’avversario dell’azzurro sarà Damir Dzumhur, già affrontato e sconfitto due volte quest’anno (inclusa la sfida sul cemento indoor di Sofia). Il bosniaco però ha fatto vedere buone cose nella seconda parte di stagione e non merita di essere sottovalutato. L’incontro è programmato per le 15 (le 14 ora italiana) sul campo 1.