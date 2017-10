Sara Errani prosegue a vele spiegate in Cina

Vittoria agevole contro Yuxuan Zhang e semifinale raggiunta a Suzhou ($60,0000). Ora Kurumi Nara

L’Italia che sgomita: Errani vince in Cina, Schiavone suderà a Macon

Sara Errani non ha intenzione di fermarsi. Dal suo rientro in campo ha perso un solo incontro a fronte di dieci disputati, la semifinale del WTA International di Tianjin contro Sabalenka. Sul cemento di Suzhou ($60,0000 Cina) la bolognese ha raggiunto la semifinale dopo aver sconfitto agevolmente (6-2 6-1) la cinese Yuxuan Zhang. Nell’incontro che potrebbe portarla a disputare una finale dopo quasi due anni (l’ultima, di ben altro rango, a Dubai 2016) e a ben dieci anni dall’ultima disputata nel circuito ITF (a Cuneo nel 2007), Sara sfiderà la giapponese Kurumi Nara (n.103 WTA). L’unico precedente risale al primo turno di Pechino 2014 con vittoria in tre set della giapponese.

Con l’accesso in semifinale l’italiana è già certa di guadagnare una ventina di posizioni in classifica (ora è virtualmente n.163), ma vincendo il torneo si attesterebbe alla posizione 145, a meno di 250 punti dalla top 100.