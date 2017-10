Ufficiali le otto coppie per le WTA Finals

Delineate le coppie che si contenderanno il titolo a Singapore. Chi può fermare Hingis e Chan?

A due giorni dall’inizio delle WTA Finals di Singapore, si completa anche il quadro relativo al doppio. Kiki Bertens e Johanna Larsson sono state le ultime a strappare il pass per la kermesse asiatica.

Di seguito le otto coppie qualificate:

Chan Yung-jan (TPE)/Martina Hingis (SUI) Ekaterina Makarova (RUS)/Elena Vesnina (RUS) Ashleigh Barty (AUS)/Casey Dellacqua (AUS) Timea Babos (HUN)/ Andrea Hlavackova (CZE) Anna-Lena Grönefeld (GER)/Kveta Peschke (CZE) Gabriela Dabrowski (CAN)/Xu Yifan (CHN) Andreja Klepac (SLO)/ Maria Jose Martinez Sanchez (ESP) Kiki Bertens(NED)/Johanna Larsson (SWE)

A guidare il seeding in quel di Singapore saranno Martina Hingis e Chan Yung-jan, capaci di conquistare nove trofei in questa stagione tra cui spicca il titolo a Flushing Meadows. Staccate di circa 3000 punti nella race seguono Ekaterina Makarova e Elena Vesnina, vincitrici sui sacri prati di Church Road con un roboante doppio bagel ai danni di Chan Hao-ching (sorella minore della partner di Hingis) e Monica Niculescu. Fa scalpore l’assenza di Sania Mirza, campionessa nel 2014 (con Cara Black) e nel 2015 (con Hingis), incapace di qualificarsi insieme alla sua compagna Shuai Peng.

Diversamente dal singolare, il torneo di doppio non prevede la formula dei due gironi all’italiana, bensì un tabellone ad eliminazione diretta. Questa formula diversificata fa sì che le otto coppie non scendano in campo prima di giovedì 26 ottobre.