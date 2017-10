ATP Stoccolma LIVE: Fognini-Dimitrov per un posto in finale

ATP Stoccolma, quarti: gran rimonta di Fognini. Ora sfiderà Dimitrov in semifinale



ATP Anversa, quarti: è scoccata l’ora di Stefanos Tsitsipas

ATP Mosca, quarti: Seppi combatte ma si arrende a Dzumhur

WTA Mosca, semifinali: Kasatkina è on fire, in finale trova Goerges

WTA Lussemburgo, semifinali: Puig, prima finale del 2017. Ora Witthoeft

WTA Finals, sorteggio: gruppo bianco di fuoco, Halep e Svitolina nel rosso

Obiettivo wild card: presentate le prequali delle NextGen Finals

